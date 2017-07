ApropiaÅ£ii lui Dragnea, inculpaÅ£i de DNA

« Alte stiri din categoria National

Procurorii anticorupţie au început urmărirea penală împotriva fostului deputat Adrian Simionescu, a lui Marian Fişcuci şi Florinel Marinaş, alături de Mihai Alexandru Simionescu şi firma Proinvest SRL. Toţi sunt apropiaţi ai liderului PSD, Liviu Dragnea. Acuzaţiile sunt de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Mihai Alexandru Simionescu este fiul fostului deputat PSD de Teleorman Adrian Constantin Simionescu, iar Florinel Marinaş este cumnatul preşedintelui PSD, Liviu Dragnea. Marian Fişcuci este fost coleg de facultate al şefului PSD şi a fost primul patron al deja celebrei SC Tel Drum SA.

Procurorii au instituit sechestru asupra mai multor bunuri mobile şi imobile, dar şi a unor conturi aparţinând inculpaţilor.

Fostul deputat Adrian Simionescu şi afaceristul Marian Fişcuci au fost audiaţi, ieri, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că cei doi au fost audiaţi în dosarul în care procurorii fac investigaţii cu privire la aspectele prezentate de jurnaliştii de la RISE Project. La ieşirea din sediul instituţiei, cei doi nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliştilor.

În acelaşi dosar a fost audiată şi fosta nevastă a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana.

Pe 7 iulie, DNA a confirmat că are în lucru un dosar penal, in rem, sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei, în legătură cu o parte dintre dezvăluirile RISE Project, în cadrul anchetei fiind solicitate relaţii de la autorităţi din Brazilia. După trei zile, DNA a anunţat că procurorii s-au sesizat din oficiu şi cu alte aspecte referitoare la investigaţia RISE Project, existând indicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni asimilate corupţiei.

RISE Project a publicat un raport atribuit Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI), intitulat „Notă privind aspecte care afectează climatul socio-economic al judeţului Teleorman”, care descrie o „reţea infracţională formată din persoane cu putere de decizie în judeţ”, prin care liderul PSD, Liviu Dragnea, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, ar fi fraudat fonduri europene şi guvernamentale. În nota atribuită DGIPI, Liviu Dragnea este prezentat ca „deţinătorul majoritar al acţiunilor la purtător de la SC Tel Drum SA”.

Potrivit RISE Project, firma Tel Drum ar fi fost preluată fraudulos de Liviu Dragnea de la stat, iar timp de peste un deceniu acesta şi-a atribuit prin licitaţii trucate majoritatea contractelor publice de asfaltare din judeţul Teleorman.