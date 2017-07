Carmen Dan intră în luptă cu jurnaliştii de la RISE Project

« Alte stiri din categoria National

Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune că documentul publicat de RISE Project privind legăturile dintre preşedintele PSD Liviu Dragnea cu firma Tel Drum nu a fost înregistrat nici la IPJ Teleorman, al cărui antet în poartă, şi nu a fost emis nici de DGIPI. Ea adaugă că va lua toate măsurile legale pentru ca cei care au publicat documentul fie să îl probeze, fie să îl retragă.

Este vorba despre documentul prezentat de RISE Project drept un raport secret al fostei DGIPI sau „Doi şi-un sfert”, serviciul secret al Ministerului de Interne, devenit între timp DGPI. „Eu am făcut unele verificări. Acel document emană de la o instituţie. De fapt, e trecut pe document antetul unei instituţii, IPJ Teleorman. Am făcut verificări serioase în registrele de evidenţă ale IPJ Teleorman şi acest document nu se regăseşte înregistrat instituţional, aşa cum ar fi fost normal. Am făcut verificări la nivelul Direcţiei Generale de Protecţie Internă, care a anunţat deja că nu a emis acest document. Nu s-a regăsit nici în evidenţele acestei structuri. Am făcut verificări şi la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei, nici în arhiva lui nu e. Concluzia firească e că e un document prefăcut în alte scopuri”, a spus ministrul.

Carmen Dan spune că a aflat că acel document nu avea iniţial antet. „A fost preredactat pentru a urmări alte interese decât cele normale”, a spus ea.

Ministrul mai spune că va lua toate măsurile legale, astfel încât cei care au publicat informaţiile fie să le probeze, fie să le retragă.

Întrebată dacă-i va da în judecată pe jurnaliştii de la RISE Project, ministrul a evitat un răspuns clar.