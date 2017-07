Voiculescu se victimizează la ieşirea din puşcărie

« Alte stiri din categoria National

Dan Voiculescu a scăpat închisoarea. Tribunalul Bucureşti a decis definitiv ca fostul senator să fie eliberat condiţionat, după ispăşirea a mai puţin trei ani de închisoare. El a fost condamnat în 2014 la 10 ani de închisoare.

După ce instanţa a decis eliberarea condiţionată a lui Dan Voiculescu, acesta a părăsit imediat Spitalul Universitar de Urgenţă, unde era internat cu suspiciune de ocluzie intestinală. La ieşirea din spital, Dan Voiculescu a fost foarte volubil în faţa camerelor de luat vederi. El a declarat că i-au fost furaţi trei ani din viaţă. „Eu am vrut prin telepatie să ne teleportăm la poartă la Rahova. Indiferent de vorbe, mie mi-au fost furaţi trei ani din viaţă. Aceşti trei ani nu mai mi-i dă nimeni, chiar dacă intră Băsescu la închisoare, chiar dacă va plăti toată lumea pentru abuzurile făcute, mie aceşti trei ani nu mai mi-i dă nimeni”, a spus Voiculescu. El a mai afirmat că în perioada în care a stat în „puşcărie” a avut două „sentimente profunde, care au ieşit în evidenţă”. „Primul, era un sentiment de durere a pleoapelor. Mă dureau foarte tare pleoapele. Motivul era faptul că stăteam foarte mult cu ochii închişi. Cred că pe timp de zi stăteam mai mult de jumătate din timp cu ochii închişi. Motivul? Mi-am creat un biotop al meu, un fel de acvariu în care am încercat şi am reuşit să trăiesc. Cât poate trăi un om într-un acvariu, dar am trăit trei ani într-un acvariu. Al doilea sentiment, poate şi mai greu de suportat a fost regretul pentru că 12 familii au avut de suferit din cauza mea, oameni care au fost practic implicaţi în acest proces ca să pot eu să fiu adus la închisoare”, a menţionat Voiculescu.

Nu recunoaşte prejudiciu

Omul de afaceri a mai afirmat că va continua să lupte împotriva abuzurilor „celor puternici” indiferent de riscuri. „La orizont, eu văd în continuare o luptă pe viaţă, pe moarte, pe puşcărie, pe orice risc cu abuzurile. Cu abuzurile, mai ales ale celor puternici împotriva celor care nu se pot apăra singuri, împotriva celor care au în ei dorinţa de a se apăra şi nu au puterea de a o face. Voi continua cu toate forţele mele, mai ales că determinarea mea este acum întărită de cei trei ani de puşcărie să lupt cu abuzurile... O să ne mai vedem, o să ne mai auzim”, le-a spus Voiculescu jurnaliştilor.

De asemenea, acesta a mai susţinut că în dosarul ICA nu este niciun prejudiciu, deoarece decizia dată în august 2014 „va fi demontată de justiţia română”.

Pe 8 august 2014, Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat definitiv la 10 ani de închisoare cu executare pe Dan Voiculescu în dosarul „ICA”, iar Gheorghe Mencinicopschi, fost director general al ICA, a primit opt ani de închisoare.

Pe 24 mai, Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Rahova a decis, în unanimitate, amânarea eliberării condiţionate a lui Dan Voiculescu cu cinci luni, respectiv până la data de 23 octombrie 2017, „având în vedere perioada scurtă executată efectiv din pedeapsă până la acest moment (1.021 zile din 3.653 zile, respectiv doi ani nouă luni şi 13 zile din cei 10 ani)”. Dan Voiculescu a depus o cerere în instanţă, iar pe 9 iunie Judecătoria Sectorului 5 a decis că el poate fi eliberat condiţionat, hotărâre menţinută ieri de Tribunalul Bucureşti.