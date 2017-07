Dublu standard al calităţii denunţat şi în România

« Alte stiri din categoria National

În urma unui studiu realizat de InfoCons au fost identificate două produse cu diferenţe în lista de ingrediente şi valori nutriţionale, respectiv Fanta portocale - băutura răcoritoare carbogazoasă cu suc de portocale şi Milka Ciocolată.

În cazul băuturii răcoritoare, în urma analizei produselor din trei ţări, au fost sesizate diferenţe cu privire la conţinutul de suc de fructe: România: minim 5% suc de portocale, din concentrat; Marea Britanie: 3,7% suc de portocale şi 1,7% suc de citrice, din concentrat; Spania: 8% suc de portocale, din concentrat.

O altă diferenţă sesizată este reprezentată de numărul de aditivi alimentari, în produsele din România regăsindu-se cinci aditivi, în cele din Marea Britanie opt aditivi şi, respectiv, în Spania zece aditivi.

În ceea ce priveşte produsul Milka Ciocolată cu lapte alpin, în urma analizei produselor din două ţări, principala diferenţă pe care o observăm se referă la numărul de aditivi alimentari.

Astfel, la produsul din România a fost adăugat suplimentar, pe lângă lecitina din soia, aditivul Poliglicerol (E476), acesta având rolul de a înlocui parţial ingredientul de o calitate superioară, dar mai costisitor, „unt de cacao”. „Recomandăm evitarea consumul frecvent al aditivului E476 sau utilizarea acestuia în alimentaţia copiilor”, se arată într-un comunicat InfoCons.

Specialiştii de la Clinica de nutriţie KiloStop avertizează cu privire la E-urile regăsite în aceste produse: „Cu cât numărul de aditivi alimentari este mai mare, cu atât ficatul nostru are mai mult de muncă în a-i elimina”.

Pe de altă parte, se observă că raportul este inversat în ceea ce priveşte conţinutul de carbohidraţi (zahăr) şi cel de calorii. Produsele au zero nutrienţi, adică zero proteine, zero grăsimi bune, zero carbohidraţi buni. Singura sursă de carbohidraţi este din zaharuri simple. „Aceste zaharuri au fost cândva carbohidraţi complecşi, benefici pentru organism, însă mâna omului a înlăturat din aceştia fibrele alimentare, vitaminele şi mineralele şi astfel au rămas doar zaharuri simple, rele. Corpul nostru absoarbe rapid aceste zaharuri, care se depun foarte uşor sub formă de grăsime, determină creşteri şi scăderi bruşte ale glicemiei, influenţând astfel într-un mod negativ apetitul. Cu alte cuvinte pot creşte senzaţia de foame. Zahărul nu este altceva decât un hoţ de nutrienţi”, au completat specialiştii nutriţionişti.

Revolta ţărilor din Est

În urma efectuării unor cercetări, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Slovacia, Polonia şi Ungaria au sesizat Comisia Europeană privind standardele duble ale calităţii produselor vândute de unele companii în est, faţă de cele din vest.

O cercetare coordonată de eurodeputata cehă Olga Sehnalova a relevat că aproximativ o treime dintre produsele comercializate în Cehia au o calitate inferioară celor similare comercializate de aceleaşi companii în Germania.

Avocatul Poporului din Bulgaria, Maia Manolova, a făcut apel pe 14 martie, la încetarea discriminării şi a folosirii de standarde duble împotriva consumatorilor bulgari, în scrisori adresate oficialilor europeni.

Săptămâna trecută, premierul Slovaciei, Robert Fico, a ameninţat că va impune restricţii pentru importurile din alte ţări europene, în urma scandalului calităţii alimentelor vândute în ţările central şi est-europene, care sunt inferioare prin comparaţie cu alimente similare vândute în ţările din vestul Europei. „De ce aceeaşi marcă de fish fingers conţine mai mult peşte la vecinii din Austria?”, s-a întrebat premierul Fico. De asemenea, acesta a precizat că este vorba de o problemă serioasă şi va discuta cu omologii din Cehia, Polonia şi Ungaria. „Trebuie să ne apărăm, nu putem să acceptăm aşa ceva”, a declarat Fico.

La începutul anului, ministrul ceh al Agriculturii s-a plâns că un brand de ice tea are cu 40% mai mult extract de ceai în Germania decât în Cehia. De asemenea, autoritatea maghiară pentru siguranţa alimentelor a descoperit că o pastă tartinabilă de ciocolată are o calitate superioară în Austria.

Jurnaliştii polonezi s-au întrebat dacă este vorba de un „rasism alimentar” între ţările din Europa.