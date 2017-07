Armata mai vrea 36 de avioane multirol

« Alte stiri din categoria National

România intenţionează să cumpere încă 36 de avioane multirol până în 2022, care să completeze actuala flotă de F-16 cumpărate din Portugalia, a declarat ieri ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu. „Ne ducem cu încă 36. Procedura o vom derula anul acesta şi o vom demara din 2018 până în 2022”, a precizat ministrul.

România are deja o flotă de nouă avioane F-16, cumpărate din Portugalia la mâna a doua şi mai aşteaptă încă trei, anul acesta.

Ministrul nu a spus ce fel de avioane vor fi următoarele 36. „Vom găsi modalitatea cea mai bună preţ-calitate. Avem nevoie de avioane care să ne asigure îndeplinirea obligaţiilor în cadrul NATO”, a arătat Ţuţuianu.

În 2010, Pentagonul a dat undă verde ca România să primească 48 de avioane F-16. Costau însă mult mai mult decât statul român îşi putea permite: 4,5 miliarde de euro. Apoi, numărul avioanelor a scăzut la 24, iar în cele din urmă României i-a fost oferită soluţia de a cumpăra avioane de război aflate deja în uz.

Tot săptămâna trecută, ministrul Apărării Naţionale spunea că va avea „o discuţie foarte aplicată” cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema înzestrării armatei, în condiţiile în care la ultima şedinţă CSAT, din 4 iulie, a fost retras de pe ordinea de zi planului de înzestrare a armatei. „Retragerea de la CSAT a proiectului de înzestrare până în 2026 s-a făcut la solicitarea mea pentru a da consistenţă şi în cifre, şi ce este în spatele cifrelor, angajamentului de 2% din PIB până în anul 2026. Documentul a fost refăcut şi, atunci când domnul preşedinte al României, Klaus Iohannis, va solicita, vom prezenta CSAT documentul complet”, a spus ministrul Apărării.

Lista de cumpărături a armatei

Adrian Ţuţuianu a mai spus că programul de înzestrare a armatei vizează opt proiecte majore în valoare fiecare de peste 100 milioane de euro, privind achiziţia de corvete multifuncţionale, sisteme de instalaţii mobile de lansare rachetă anti-navă, modernizarea maşinilor de luptă MLI 84 M, transportor blindat pentru trupe 8x8 şi 4x4, sisteme C4I cu capabilităţi de integrare Istar, sisteme de rachetă sol-aer cu bătaie mare ASAM, sistem integrat de arme SHORAD, sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare.

Ministrul Apărării a precizat că, anul acesta, MApN va achiziţiona 30 de autobuze şi 70 de microbuze pentru nevoile „presante” ale Armatei. „Vom decide în aceste zile dacă putem face o achiziţie directă de camioane pentru transportul trupelor sau dacă vom proceda la o achiziţie publică într-o procedură care să fie simplificată. Am făcut un calcul, ne-ar trebui circa 200 de zile ca să putem să finalizăm procedura în condiţiile în care nu am avea probleme majore cu contestaţiile”, a ţinut să precizeze Adrian Ţuţuianu.