Condamnare primită pe vremea comunismului

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele executiv al PSD are o diplomă în inginerie şi o experienţă de 10 ani ca diriginte şi administrator de şantier. Are, însă, şi o pată neagră în CV. În 1988, a fost condamnat pentru că a furat patru saci cu grâu. "Profitând de neatenţia muncitorilor din cadrul Bazei de Recepţie Malu Spart, a sustras patru saci cu grâu pe care i-a transportat la locuinţa inculpatului Gheorghe Dumitru, vânzându-i acestuia cu suma de 1.200 lei", se arată în decizia instanţei. Liderul PSD a primit la acea vreme o pedeapsă de un an de închisoare, pe care, cu şansă, n-a mai executat-o. Nicolae Ceauşescu, cu ocazia aniversării a 70 de ani, a amnistiat toate condamnărle mai mici de 10 ani. Bădălău apucase totuşi să stea două săptămâni în arest. Nicolae Bădălău este poreclit baronul-Ficăţel, din cauza unui dosar penal penal în care este acuzat că a luat şpagă carne de pui pentru a o da mită în alegeri.