Lege schimbată pentru un baron PSD

Nicolae Bădălău a schimbat actul normativ privind funcţionarea Curţii de Conturi pentru a putea ajunge şef al acestei instituţii.

Nicolae Bădălău, baron de Giurgiu şi numărul doi în ierarhia PSD după Liviu Dragnea, a schimbat Legea Curţii de Conturi ca să poată ajunge şef al acestei instituţii, în locul lui Nicolae Văcăroiu, căruia în toamnă îi va expira mandatul. Mai exact este vorba de articolul 47 din Legea de funcţionare a Curţii de Conturi (94/1992), care impune trei criterii pentru şefia instituţiei: „studii superioare economice sau juridice, vechime de minimum 10 ani în specialitatea studiilor absolvite şi pregătire profesională temeinică“. Nicolae Bădălău are o diplomă de licenţă în Drept, obţinută la Universitatea privată Bioterra, în 2008, la 48 de ani, însă n-ar bifa şi criteriul experienţei de 10 ani. De aceea, atunci când proiectul a nouă parlamentari PSD, privind modificarea Legii de funcţionare a Curţii de Conturi, în sensul acordării dreptului la pensie de urmaş pentru moştenitorii celor care au condus instituţia, a ajuns în Senat, la sfârşitul lunii mai 2017, a depus amendamentul privind studiile, cerând ca la articolul 47 să apară şi studiile inginereşti. Cum PSD are majoritatea, acesta a trecut de plen. O lună mai târziu, legea a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis cu tot cu amendamentul lui Bădălău. Aşadar, în acest moment, există cadru legal ca preşedintele executiv al PSD să fie numit şef al Curţii de Conturi, mai lipseşte doar decizia politică. Potrivit legii, preşedintele Curţii de Conturi este numit prin votul Parlamentului, acolo unde PSD are majoritate. Surse din PSD au declarat pentru „Adevărul“ că Dragnea n-ar agrea numirea lui Bădălău, de frică să nu târască partidul într-un nou scandal public. Aceleaşi surse au mai povestit pentru că ezitările lui Dragnea au stârnit nemulţumirea lui Bădălău, în condiţiile în care baronul de Giurgiu a fost unul dintre cei mai puternici susţinători ai actualului lider PSD. De altfel, preşedintele executiv al PSD a refuzat să prezideze şedinţa Biroului Permanent Naţional de săptămâna trecută, deşi acest rol îi revenea lui, în condiţiile în care Liviu Dragnea era în concediu în Grecia.

Decizia finală va fi luată la toamnă, odată cu începerea sesiunii parlamentare.