Omul lui Dragnea săltat pentru evaziune

Administratorul fermei de porci Salcia, din judeţul Teleorman, deţinută de Valentin Ştefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, Ilie Dragne, a fost reţinut de către procurori pentru 24 de ore.

Dragne a fost audiat la Secţia 1 de Poliţie, după percheziţiile care au avut loc ieri dimineaţa la ferma de porci Salcia din judeţul Teleorman.

Maria Vasii, avocatul lui Ilie Dragne, a afirmat, după audieri, că acesta a dat declaraţii în detaliu în faţa anchetatorilor, adăugând că în cazul clientului său este vorba despre o singură tranzacţie. „Domnul Dragne nu a fost în societate la data când s-a făcut această pretinsă tranzacţie. Discutăm de o singură tranzacţie, de o singură plată. Ori pentru un agent economic din 2013 până în prezent înseamnă că a semnat poate mii de acte fiscale. Din moment ce, în urma a mii de acte examinate, s-a găsit doar această factură de 200 de mii de lei, cred că este de invidiat”, a declarat Maria Vasii.

Avocata lui Ilie Liviu Dragne este aceeaşi care, în contextul dezvăluirilor Rise Project despre averea liderului PSD, acuza că Liviu Dragnea este vânat. De altfel, Vasii l-a reprezentat ca avocată şi pe Dragnea, dar şi pe fosta soţie a preşedintelui social-democrat, Bombonica Prodana.

Zeci de percheziţii

Parchetul instanţei supreme a anunţat, ieri dimineaţa, că poliţiştii din Capitală şi din opt judeţe fac percheziţii la 80 de adrese - locuinţe şi sedii ale unor societăţi din domeniile construcţii, facility management, prelucrare deşeuri şi creşterea porcilor - într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste nouă milioane de euro.

Procurorii au stabilit că în contabilitatea a 12 societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în domeniile construcţii, facility management, prelucrare deşeuri şi creşterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, au fost menţionate în contabilitate cheltuieli nereale, fapt care a dus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei (echivalentul a 9.079.017 euro), din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat şi 24.058.469 lei TVA dedus nelegal.

Cine este Ilie Dragne

Deşi necunoscut publicului larg, Ilie Dragne este un nume important în schema întortocheată a afacerilor din anturajul liderului PSD.

Ilie Dragne apare ca acţionar sau administrator în mai multe firme deţinute fie de Tel Drum, fie de Valentin Dragnea (fiul lui Liviu Dragnea).

În 2014, Ilie Dragne a cumpărat cu 800.000 de lei de la Petre Pitiş (preşedintele Consiliului de Administraţie al TelDrum), prin intermediul firmei Ludikon System SRL, Romcip SA, actuala fermă Salcia. În aprilie 2014, la trei luni după tranzacţie, în Ludikon Systems intră un nou acţionar, Valentin Ştefan Dragnea, fiul liderului PSD. Băiatul lui Dragnea a obţinut iniţial 10% din acţiuni printr-un aport de capital de 50 de lei. Peste numai două săptămâni, Valentin Ştefan Dragnea ajunge din minoritar, acţionar majoritar cu 90%, după ce primeşte de la Ilie Liviu Dragne încă 80% din acţiunile Ludikon plătind pentru ele valoarea nominală: 450 de lei. În datele de la Registrul Comerţului nu figurează niciun alt contract de vânzare-cumpărare pentru altă sumă.

Ilie Liviu Dragne, născut în 1968 în comună natală a lui Liviu Dragnea, îşi are reşedinţa într-un bloc sărăcăcios din Capitala. HotNews.ro relata într-un articol din martie că vecinii nu-l mai văzuseră trecând pe acasă de jumătate de an. Pe uşa locuinţei scria încă familia Dragne, iar aici era şi sediul Ludikon System. Vecinii susţineau că nu l-au auzit pe „nea Ilie” să se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Când li s-a spus că vecinul lor deţine mai multe firme, şi-au făcut cruce şi afirmând că nu-şi imaginau că ar fi mare om de afaceri. „Se îmbracă simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuinţe mici, înghesuite. Nu cred că are cineva ferma de porci cu cifre de afaceri de milioane aşa cum spuneţi dumneavoastră”, a fost reacţia vecinilor.

Ilie Liviu Dragne mai deţine acum acţiuni la firmele: La Zooveg 2010 SRL, Interfrigo Logistics SRL, S&P Investment Management SRL şi Solartech RVC SRL.