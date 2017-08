Copii împinşi de mamă în faţa trenului

« Alte stiri din categoria National

Patru persoane - o femeie şi cei trei copii ai ei, care avea trei, opt şi zece ani - au murit după ce au fost lovite de un tren interregio care circula cu 160 de kilometri la oră pe magistrala 800 Bucureşti - Constanţa, între localităţile ilfovene Pasărea şi Brăneşti.

Nicuşor Dragnea, mecanicul trenului implicat în accidentul feroviar susţine că este sigur că femeia, care avea trei copii, a vrut să se sinucidă. „A luat copilaşii în braţe şi s-a aruncat în faţa trenului. Bineînţeles, am claxonat, dar a ieşit din pădure şi a sărit în faţa mea. Ce era să fac? Îl ţinea în braţe pe cel mic şi pe ceilalţi doi de mână. S-a aruncat cu toţi în faţă. Am înţeles că femeia e mama lor, a copiilor. Bineînţeles a vrut să se arunce”, a spus Nicuşor Dragnea. Afirmaţiile mecanicului de locomotivă sunt susţinute şi de faptul că asupra femeii s-a găsit un bilet de adio.

Bărbatul, care lucrează de 28 de ani în cadrul CFR a afirmat că a mai văzut accidente în viaţa sa, dar niciodată o astfel de tragedie.

La rândul său, Valeria Bordeianu, angajat CFR, a spus că făcea revizia trenului când acesta a oprit dintr-odată din cauza accidentului. „Făceam revizie în tren şi a oprit dintr-o dată. Am luat legătura cu mecanicul. Am rămas fără cuvinte. Am 30 de ani de cale ferată dar până acum nu am întâlnit o mamă cu trei copii şi însărcinată (n.r. - care să facă aşa ceva. Nu ştiu ce a fost în capul ei. E groaznic pentru că acei copii erau nevinovaţi. Trebuia să lase copiii, dacă era ea nebună”, a spus Bordeianu.

Mama femeii susţine că aceasta a fost internată în trecut de două ori la Spitalul de Psihiatrie „Obregia”, pentru tratament, şi că urma să fie dusă din nou la spital. Surse din cadrul anchetei afirmă că femeia ar fi dorit să renunţe la viaţă, pentru că era gravidă în cinci luni şi nu suporta ideea de a mai avea încă un copil. Conform sursei menţionate, femeia îşi dădea cu pumnii în burtă pentru a pierde sarcina. De altfel, ea ar mai fi pierdut o sarcină, în trecut, după ce ar fi făcut acest gest.

Soţul tinerei care s-ar fi sinucis făcea parte din mişcarea religioasă adventistă, unde a convertit-o şi pe ea. El era singurul care lucra şi aducea un venit, iar alte voci afirmă că cei doi soţi se certau, bărbatul devenind gelos după ce ar fi găsit nişte jurnale ale femeii.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, femeia a intentat divorţ în 2009 din cauza geloziei soţului, însă a renunţat la acţiune.

Cumnatul femeii a declarat la Antena 3 că la început familia acesteia nu a fost de acord cu relaţia ei. El a mai spus că fratele său i-a cerut împrumut bani pentru ca femeia să facă o întrerupere de sarcină, dar că nu l-a putut ajuta. „Era însărcinată. Ce ştiu de la fratele meu, acum vreo lună de zile m-a rugat să îl împrumut cu nişte bani. Nu voia să mai facă un copil. Nu am avut bani atunci să îl ajut. Şi a spus atunci: «Uite, Robert, din cauza ta trebuie să lăsăm şi copilul ăsta». Oricum, aşa a vrut Dumnezeu”, a povestit el.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov au deschis un dosar penal „in rem” pentru omor şi ucidere din culpă, în cazul femeii care s-a aruncat în faţa trenului împreună cu cei trei copii ai săi. Au fost făcute cercetări la faţa locului, iar ieri după amiază, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, au fost audiaţi mama tinerei, soţul acesteia şi mecanicul de locomotivă.