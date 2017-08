Guvernul pregăteşte subjugarea justiţiei

« Alte stiri din categoria National

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat ieri modificările semnificative şi controversate la cele trei legi care reglementează acest domeniu. Acestea vizează majorarea vechimii pentru promovarea magistraţilor, dar şi procedura de numire a şefilor instanţelor şi Parchetelor. Astfel, procurorul general, adjunctul acestuia şi şefii DNA şi DIICOT vor fi numiţi de Secţia pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), la propunerea ministrului Justiţiei, şi nu a preşedintelui, cum este acum, iar mandatul acestora va fi de patru ani, şi nu de trei ani, ca în prezent.

„Prin proiectul nostru propunem majorarea vechimii necesare pentru promovare - şapte ani de activitate efectivă în funcţia de judecător pentru a promova la Tribunal sau la Tribunalul specializat... Aceeaşi propunere şi în privinţa procurorilor”, a declarat Tudorel Toader, adăugând că procurorii care vor dori să promoveze în funcţia de procuror la DNA şi DIICOT vor trebui să aibă opt ani în funcţie.

Acesta vrea să acorde ministrului Justiţiei, prerogative pe care le avea până în prezent preşedintele. „Toate funcţiile - că este procuror general, adjuncţi, şef la DIICOT, la DNA, adjuncţii dânşilor - să decidă Secţia pentru procurori din CSM, la propunerea ministrului Justiţiei, pe baza unei proceduri transparente, publice, procurori care, la rândul lor, trebuie să aibă cel puţin 10 ani vechime efectivă în funcţie”, a mai afirmat Toader.

Şeful instanţei supreme va fi numit în continuare la propunerea preşedintelui.

De asemenea, magistraţii pensionari nu vor mai putea fi reîncadraţi.

O altă modificare controversată vizează înfiinţarea unei a treia direcţii în cadrul Parchetului General, pe lângă DNA şi DIICOT, care va face urmărirea penală în cazul magistraţilor suspectaţi de comiterea unor infracţiuni.

De asemenea, Inspecţia Judiciară va trece în subordinea Ministerului Justiţiei. „Respectând deplina independenţă, autonomie pe care o are, nu intră sub coordonarea - poate vor spune unii - să zicem sub conducerea factorului politic, rămâne cu totul. Eventual există şi o soluţie mai radicală de o autonomiza, o instituţie separată a statului român, dar care să nu fie dependentă de CSM”, a afirmat Toader.