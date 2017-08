Grindeanu şi Dragnea au îngropat securea războiului

« Alte stiri din categoria National

Fostul premier Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu preşedintele PSD Liviu Dragnea şi au ajuns la concluzia ca fostul premier să rămână membru al formaţiunii social-democrate. „M-am întâlnit în urmă cu câteva zile cu preşedintele PSD Liviu Dragnea şi am discutat despre ce înseamnă PSD, ce s-a întâmplat în relaţia noastră, cum va fi în viitor şi despre cum PSD trebuie să îşi ducă la capăt mandatul încredinţat de cetăţeni. S-au spus foarte multe lucruri. Nu cred că a trecut cu totul peste ceea ce s-a petrecut, dar a arătat multă înţelegere. Mi-a vorbit despre tinereţe şi despre tentaţii, despre loialitatea faţă de partid şi despre datoria faţă de ţară. Aş zice că mi-a vorbit părinteşte. Sper că ceea ce s-a întâmplat îmi va aduce un plus experienţei politice, un plus pe care îmi doresc să-l folosesc în continuare în interiorul partidului. Când doi oameni maturi care îşi doresc stabilitate pentru această ţară stau din nou la aceeaşi masă, este clar că îşi doresc amândoi un partid puternic şi nedivizat care să guverneze spre binele cetăţenilor”, a spus fostul premier Grindeanu.

Întrebat dacă întâlnirea cu Dragnea înseamnă şi faptul că va exista o soluţie favorabilă la contestaţia la excluderea din partid, fostul premier a spus: „Nu ştiu. Comisia de etică se va întruni în viitor şi va decide”.

Liviu Dragnea a evitat să răspundă la întrebarea dacă şi-ar dori ca Sorin Grindeanu să rămână în partid, precizând că acest lucru va fi discutat în Comitetul Executiv Naţional. „Sorin a făcut o boacănă mare care ne-ar fi putut costa foarte mult politic. Voi discuta cu colegii mei. Sorin Grindeanu are neapărat nevoie de o perioadă pentru a metaboliza ce s-a întâmplat şi pentru a înţelege unde a greşit. E un tânăr ca mulţi alţi tineri în care PSD a investit şi cred că este recuperabil”, a declarat liderul PSD