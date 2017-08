Legăturile lui Dragnea cu Tel Drum, confirmate

« Alte stiri din categoria National

Gelu Diaconu, fost şef al ANAF, a reacţionat pe Facebook la scurt timp după ce Liviu Dragnea a negat, duminică seara, într-o emisiune la Antena 3, orice legătură cu Tel Drum.

Liderul PSD a susţinut că avea deja bani atunci când a intrat în politică şi a negat orice legătură cu firma Tel Drum, abonată la contracte cu statul. „Din 2004 se tot vorbeşte despre asta, articole, controale, anchete. Nu au găsit nicio legătură, pentru că nu au ce să găsească, cum e şi cu hotelul pe care l-aş avea în Brazilia. Eu cu cei care conduc Tel Drum am vorbit cu mulţi ani înainte, când eram la CJ. Făcea o lucrare şi nu îmi plăcea. Dacă eram acţionar la Tel Drum, munceam acolo, nu aveam funcţie politică. Eu am intrat în politică cu bani. În ’90 am făcut prima asociaţie privată din România, în ’97 aveam un complex hotelier, trei restaurante”, a susţinut Dragnea.

Imediat a venit reacţia lui Gelu Diaconu pe Faceebok: „Doar atât vă zic: e cea mai mare minciună declarată public de un om politic!”.

Potrivit investigaţiilor RISE Project, Dragnea a călătorit în Brazilia împreună cu unul dintre acţionarii Tel Drum, Mugurel Gheorghiaş, între 2009 şi 2015. Acesta i-a pus la dispoziţie o vilă de lux pe malul Atlanticului. Gheorghiaş a dotat proprietatea din Cumbuco şi cu teren de tenis pentru delectarea şefului PSD. Potrivit RISE Project, primul milion de euro al lui Dragnea i-a fost dat de către Costel Comana, milionar braşovean care s-a sinucis în toaleta unui avion. Şi Comana şi-a făcut vacanţele cu Dragnea şi Gheorghiaş în Brazilia.