Salariile profesorilor majorate cu doar 3%

Banii din majorările salariale de 25%, programate pentru ianuarie 2018, vor fi orientaţi către acoperirea dărilor, în urma introducerii noului sistem de impozitare, a declarat ieri Anton Hadăr, preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater”, la finalul unei întâlniri cu premierul Mihai Tudose şi cu reprezentanţi ai cabinetului.

„A fost o discuţie destul de deschisă, o parte din lucruri le-a spus doamna ministru al Muncii, Olguţa Vasilescu. Se referea la ceea ce eu spuneam de atâta vreme, prin televiziuni, că banii care vor intra în ianuarie 2018, în bună parte, vor fi orientaţi către acoperirea dărilor noastre, de aceea s-a recunoscut că aceasta va fi strategia. E drept, nu au ieşit public, să spună acest lucru, dar câtă vreme cu noi au discutat aşa ceva, este clar că se va folosi această nouă modalitate, pentru că 25% creştere salarială reprezintă ceva, dar în bună parte aceştia sunt folosiţi pentru noul sistem de impozitare”, a spus Hadăr.

Acesta a explicat că, în urma creşterii salariale de la 1 ianuarie 2018, angajaţii vor suporta cea mai mare parte a contribuţiilor sociale şi impozitelor. „Am discutat şi despre noul Cod Fiscal, despre care ştiţi cu toţii că îl aşteptăm de atâta vreme, să vedem care ne vor fi opririle de la 1 ianuarie 2018. Din gura domnului ministru Mişa (n.r. - ministrul Finanţelor Ionuţ Mişa) am aflat că nici cei care vor avea salariul minim pe economie nu vor fi scutiţi de impozit, aşa că până la urmă varianta aceea pesimistă se pare că este mai aproape de noi, din păcate, anume faptul că la prima creştere salarială din ianuarie 2018, cele 25% care se vor da tuturor bugetarilor vor fi acoperitoare pentru noua strategie de schimbare a modului de impozitare. Mă refer aici la faptul că angajaţii vor suporta cea mai mare parte a contribuţiilor sociale şi a impozitelor şi că aici, în urma aplicării acestei noi reglementări, care încă n-a fost făcută publică, din păcate, vom avea creşteri salariale mici, de 3-5% în ianuarie. Dar creşterea de la 1 martie 2018 va fi mult mai generoasă pentru noi, chiar dacă e mai mică, va genera în final o creştere a salariilor netă de 25-30% la unii dintre colegii noştri, în funcţie de salarii”, a mai spus liderul sindical.

De asemenea, Hadăr a subliniat că şi angajaţii cu salarii sub 2.000 lei vor fi impozitaţi, dar „salariile nu au cum să scadă”. „A fost o discuţie parţial profundă. Adică eu nu sunt în măsură să vă zic ce are de gând să facă Guvernul României, dar domnul Mişa spune că s-a renunţat la scutirea impozitării celor sub 2.000 de lei, adică vor avea şi ei o impozitare, mică, dar vor avea. Aşa am desprins eu din ceea ce a vorbit domnia sa”, a afirmat Hadăr, menţionând că săptămâna aceasta va mai avea loc o întâlnire pentru discuţii despre scutirea de taxe a celor care lucrează în cercetare.

Pe de altă parte, Anton Hadăr a subliniat că premierul s-a angajat că va depune toate eforturile astfel încât cei din Educaţie să ia anul acesta banii care li se cuvin pe procese, pe sentinţe definitive şi executorii, pentru că altfel lucrurile vor degenera în atacuri pe cale legislativă din partea sindicatelor. Potrivit acestuia, angajaţii din Educaţie trebuie să primească în total 814 milioane de lei, 730 milioane lei pentru învăţământul preuniversitar şi 84 de milioane de lei pentru învăţământul superior.