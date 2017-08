Adolescentă muncită până la epuizare

« Alte stiri din categoria National

O tânără de 16 din Galaţi a căzut din picioare în restaurantul în care lucra pentru că, spun părinţii ei, administratorul îi cerea să stea aproape de fiecare dată peste program. Fata a leşinat şi, în cădere, s-a lovit la cap. Părinţii au depus plângere la Parchet şi la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Restaurantul funcţionează în special la sfârşit de săptămână când acolo sunt organizate nunţi. Tânăra a făcut practică pe postul de ospătar la restaurantul plutitor până pe 14 iulie. Pentru că făcea treabă bună, managerul i-a propus să rămână să muncească. Mama minorei susţine, însă, că patronii restaurantului nu şi-au respectat partea lor de înţelegere şi au obligat-o pe fata să lucreze mult mai mult.

„S-au înţeles la cinci milioane, cu patru ore pe zi de luni până duminică, iar domnul Avram a început să le facă presiune şi să muncească 14 ore de dimineaţa de la 8:00 până seara la 24:00. Şi nu le dădea nimic, nici măcar nu le dădea voie să mănânce sau să bea apă”, povesteşte mama fetei, Mariana Bucuţă.

Când fetei i s-a făcut rău, administratorii restaurantului nu au sunat la 112, ci au preferat să o ducă cu o maşină acasă la o mătuşă. Adolescenta s-a simţit rău şi a doua zi. Ajunsă la spital, a rămas internată opt zile.

Diagnosticul medicilor a fost lung: anemie, surmenaj, hematom şi traumatism psihic cu antecedente. La două zile de la întâmplare, şefii restaurantului le-au trimis tuturor angajaţilor sub 18 ani un mesaj prin care le cereau să vină cu declaraţii semnate de părinţi că sunt lăsaţi la muncă. Patronii restaurantului neagă toate acuzaţiile aduse de mama fetei. „Nu este adevărată această acuzaţie. Nu am nimic altceva de declarat în afara faptului că am făcut la rândul meu o plângere penală pentru şantaj împotriva doamnei”, a declarat Crina Avram, patroana restaurantului.

Inspectorii de muncă au început propria anchetă.