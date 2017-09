Demisie din guvern din cauza banilor

« Alte stiri din categoria National

Problemele financiare cu care se confruntă guvernul au început să iasă la iveală, chiar dacă ulterior au fost negate vehement şi au dus la demisia unui ministru.

Ieri dimineaţă, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au anunţat că salariile angajaţilor se vor plăti eşalonat în această lună, având în vedere că nu s-a făcut rectificarea bugetară. Soldele şi salariile nete, fără contribuţii şi impozit, vor fi achitate în data de 15 septembrie, iar banii de chirii, normă de hrană şi alte drepturi salariale vor fi acordaţi „în jurul datei de 25 septembrie, după rectificarea bugetară”.

După apariţia comunicatului, premierul Mihai Tudose i-a convocat de urgenţă, la Palatul Victoria, pe ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu, şi pe cel al Finanţelor, Ionuţ Mişa, pentru a cere explicaţii despre informaţiile făcute publice.

În urma discuţiilor de la sediul guvernului, ministrul Apărării a anunţat şi-a lăsat demisia pe masa premierului. „Mi-am depus demisia pentru lipsa de comunicare. Am recunoscut în faţa premierului că am greşit faţă de el că nu i-am comunicat şi nu am comunicat cu presa din lipsă de timp. I-am spus că îmi asum greşeala. Am lăsat demisia pe masă. I-am spus că dacă demisia mea aste este o soluţie care repară lucrurile, eu sunt un om serios”, a completat Ţuţuianu, la Antena 3.

Şeful Guvernului i-a acceptat imediat demisia, a trimis actele la Cotroceni, iar portofoliul Apărării a fost preluat interimar de vicepremierul Marcel Ciolacu. Premierul Mihai Tudose a anunţat, într-o intervenţie telefonică la RTV, că urmează să aibă loc consultări în PSD şi în coaliţie pentru nominalizarea pentru postul de ministru al Apărării.

Întrebat când va fi un nou ministru al Apărării, premierul a răspuns: „Ministru al Apărării cu jurământ la Palatul Cotroceni, în maximum 45 de zile. Poate într-o săptămână”.

Criză financiară dezminţită de guvernanţi

Şeful Executivului a subliniat că „sunt bani pentru salarii”. „Cineva de acolo (n.r. - MApN) a avut imaginaţie”, a susţinut Tudose, spunând că Ţuţuianu a demisionat pentru că „era la el în curte”.

La rândul său, Adrian Ţuţuianu a susţinut că există banii necesari pentru plata salariilor şi că va fi respectat calendarul anunţat. „Nu există probleme financiare, ci sunt chestiuni tehnice, care sunt generate de dispoziţiile legale, articolul 18, aliniatul 4 din Legea responsabilităţii fiscale-bugetare. Acest aspect nu ne-a permis să transferăm bani din cheltuielile de personal din trimestru IV în trimestrul III şi să rezolvăm la data de 15 septembrie toate problemele care ţin de salarii şi alte drepturi ale personalului din sistemul militar. Vreau să fac precizarea că pe data de 15 septembrie plătim salariile aferente lunii august şi că norma de hrană de care vorbim este aferentă lunii septembrie. Toate aceste drepturi vor fi plătite în luna septembrie. Nu există nicio problemă cu alocările financiare”, a mai declarat ministrul demisionar al Apărării.