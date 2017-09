GoÅ£iu l-a reclamat pe Palada la PoliÅ£ie

« Alte stiri din categoria National

Vicepreşedintele Senatului, reprezentantul USR, Mihai Goţiu, a depus ieri la Secţia 1 de Poliţie plângerea penală împotriva fostului purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, Mirel Palada, cel care l-ar fi agresat fizic miercuri seară în studioul televiziunii B1 TV, fişele de la Institutului Naţional de Medicină Legală şi Spitalul de Urgenţă. „Am depus plângerea penală. Fiind vorba despre ultraj, au informat Parchetul, iar Parchetul va prelua dosarul şi va decide dacă va da curs acestei plângeri şi va începe cercetările pe ultraj. Probabil voi fi contactat în funcţie de decizia Parchetului sau de cei de la Procuratură sau cei de la Poliţie. Deocamdată eu am depus doar plângerea şi dovezile de la IML şi cele de la Spitalul de Urgenţă. Mai departe, cercetările le vor face cei de la Poliţie sau Parchet în funcţie de decizia pe care o vor lua”, a spus Goţiu. Acesta susţine că la reclamat pe fostul purtător de cuvânt al Guvernului pentru ultraj. „Am mers pe articolul 257 din Codul penal, mai exact ultraj. Sunt trei pagini, plus actele de la aseară de la urgenţă şi IML”, a spus senatorul Goţiu.

Întrebat dacă se aştepta să fie lovit, Goţiu a răspuns: „Evident că nu mă aşteptam să mă lovească, nici nu am fost atent la aşa ceva, adică nu puteam să mă gândesc că cineva care a fost purtător de cuvânt al Guvernului are un astfel de comportament”. „A fost poate un moment necesar pentru a-mi readuce aminte mie şi celor care ne susţin pentru ce am intrat în politică. Am intrat în politică ca să schimbăm un astfel de mod de a face politică, prin forţă, prin forţă verbală, prin abuz asupra legilor, prin forţă fizică în cele din urmă, a mai spus Goţiu.

Mihai Goţiu susţine că agresiunea de miercuri seară „vine a continuare a ceea ce se întâmplă în Palatul Parlamentului”. Goţiu a amintit că nu a primit răspuns la sesizarea depusă la Comisia juridică împotriva liderului grupului PSD din Senat, Şerban Nicolae, care l-ar fi agresat verbal în primăvara acestui an într-o şedinţă a Biroului permanent a acestui for.

Mirel Palada nu a putut fi contactat pentru a-şi spune punctul de vedere.

Vicepreşedintele Senatului susţine că a fost lovit de către Mirel Palada în pauza publicitară a unei emisiuni a postului de televiziune B1 TV. Mihai Goţiu şi Mirel Palada au avut schimburi dure de replici în prima parte a emisiunii, iar după pauza publicitară moderatoarea a anunţat incidentul, emisiunea continuând fără prezenţa celor doi.

Mirel Palada, campionul jignirilor

Mirel Palada, de meserie sociolog şi specialist în comunicare, a devenit purtător de cuvânt al Guvernului Ponta în octombrie 2013, după plecarea jurnalistului Andrei Zaharescu, numit consul la Cape Town. Palada a rezistat în funcţie doar un an, iar Victor Ponta l-a înlocuit după ce a spus despre jurnaliştii care criticau Guvernul că „frige nişte purceluşi antiguvernamentali la proţap”. În rest, s-a remarcat pe Facebook prin limbajul de mahala.

În primăvara anului 2013, Mirel Palada l-a atacat pe Traian Băsescu, la acea vreme preşedinte, susţinând că a fost „matrafoxat”. Totodată, a distribuit un link în care erau alăturate fotografiile lui Traian Băsescu şi Adolf Hilter, scoţând însă ulterior imaginea lui Hitler din pagină.

În perioada în care era purtător de cuvânt al Guvernului, Mirel Palada le-a oferit jurnaliştilor acreditaţi la Guvern tricouri inscripţionate cu sloganul „Antiguvernamentesc, deci transmit”".

Tot în perioada în care era purtător de cuvânt al Guvernului, Mirel Palada a scris: „Uite aşa mai frigem nişte purceluşi antiguvernamentali la proţap şi le dăm block şi mai bem o bere în cinstea sufletelor răposaţilor care nu mai este. În seara asta era unul care acum era reporter la Gândul, iar înainte fusese la HotNews, şi care făcea clăbuci cu spume la mine pe pagină. Ce plăcere să-l execut electric! Câta îndemânare am să omor prin blocare ziariştii obiectivi, deci antiguvernamentali. Pufoşilor, nici nu ştiţi câtă plăcere îmi provocaţi”.

În aprilie 2016 l-a înjurat de mamă pe jurnalistul Rareş Bogdan.