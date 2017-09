Moarte adusă de vijelii

« Alte stiri din categoria National

În doar câteva minute, vijelia a făcut prăpăd în vestul ţării. Copaci puşi la pământ, acoperişuri smulse, zeci de autoturisme au fost distruse. Mai grav este, însă, că în ciuda avertizării nowcasting emise de meteorologi, opt oameni şi-au pierdut viaţa. O femeie a fost strivită de un copac smuls de furtună în grădina Zoo din Timişoara. Un bărbat a fost lovit de un panou publicitar luat pe sus de rafalele de vânt ce au ajuns şi la 90 de kilometri pe oră. Alţi trei oameni au pierit loviţi de copaci, la Buziaş. O a cincea persoană a murit la Arad, în timp ce doi bărbaţi au decedat în judeţul Bistriţa-Năsăud. Zeci de oameni au fost răniţi, printre ei aflându-se şi doi copii, care sunt în stare critică.

Cinci morţi la Timişoara

Cinci persoane au decedat şi alte câteva zeci sunt rănite în urma furtunii care s-a înregistrat în Timiş. Două decese s-au înregistrat în Timişoara şi trei, membri ai aceleaşi familii, la Buziaş. „Alte 48 de persoane, între care şase copii, sunt rănite. Situaţia este în dinamică, avem peste 140 de pompieri care intervin în întreg judeţul”, precizau aseară reprezentanţii ISU Timiş.

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a declarat că, pe lângă victime, furtuna a produs pagube incredibile. El a spus că zeci de copaci au fost doborâţi, alimentarea cu energie electrică şi apă a fost întreruptă, acoperişuri au fost smulse de vânt, multe străzi au fost blocate, iar mai multe autovehicule, inclusiv TIR-uri au fost răsturnate. „Sunt pe teren şi mă crucesc. Sunt zeci de copaci la pământ, străzi blocate. Am rămas fără curent electric, fără apă. Sunt acoperişuri smulse de pe case, de pe blocuri. S-a surpat o poartă de intrare în oraş, dinspre aeroport. Sunt TIR-uri răsturnate. De când sunt eu nu am mai văzut aşa ceva. Am dat dispoziţii ca forţele proprii ale Primăriei - Horticultura, SDM, Retim, Aquatim, Colterm, Poliţia Locală, Direcţia de Mediu şi Direcţia Edilitară - să intre în acţiune şi să asigure reintrarea cât mai grabnică în normalitate”, a declarat Nicolae Robu.

Traficul feroviar a fost oprit, aseară, în judeţul Timiş, din cauza unei pene de curent provocată de rafalele puternice de vânt. Cinci trenuri de călători - IR 72, R 9575, R 2606, R 2028 şi R 2186 - staţionau în gările adiacente staţiei Timişoara Nord.

Femeie strivită de un copac la Moneasa

O femeie aflată în staţiunea arădeană Moneasa, situată la o distanţă de o sută de kilometri de municipiul Arad, a murit ieri după-amiaza, după ce a fost lovită de un copac rupt de vijelie, chiar în faţa unui hotel în care urma să intre. Identitatea femeii nu a fost dată publicităţii, însă se presupune că era turistă.

Drumul către zona montană Moneasa era aseară complet blocat de zeci de copaci doborâţi de vijelie, cea mai gravă situaţie fiind între oraşul Sebiş şi staţiune.

De asemenea, acoperişurile mai multor clădiri din municipiul Arad au fost avariate de vijelie, iar zeci de copaci au fost rupţi şi au căzut pe autoturisme sau pe drumuri, îngreunând circulaţia. Toate unităţile ISU Arad au fost alertate şi interveneau, situaţia fiind similară în tot judeţul.

Victime şi la Bistriţa

Doi bărbaţi din judeţul Bistriţa-Năsăud au murit, duminică seară, după ce au fost loviţi de copaci smulşi de vânt în timpul unei furtuni puternice. Alte două persoane au fost rănite, fiind transportate la spitale.

Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a decedat, în Parcul Municipal din Bistriţa, după ce a fost lovit în zona capului de creanga unui copac, ruptă în urma furtunii puternice de aseară. Potrivit reprezentanţilor ISU Bistriţa-Năsăud, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD venit la faţa locului a intervenit aproximativ o oră prin manevre din resuscitare, care au rămas însă fără rezultat. În momentul când a fost lovit de creanga ruptă, bărbatul se plimba cu soţia.

Un alt bărbat a murit în timp ce traversa o punte, în localitatea Borleaza. Bărbatul de 40 de ani a fost suprins de un copac smuls de vânt. De asemenea, SMURD a intervenit pentru acordarea primului ajutor unui bărbat de 27 de ani din Livezile, lovit de cărămizi şi ţigle desprinse de pe un acoperiş. El a fost salvat şi transportat la spital. Echipajele au mai intervenit pentru acordarea primului ajutor unei femei din Breaza, lovită de creanga unui copac.

De asemenea, din cauza copacilor căzuţi a fost blocată circulaţia pe DN17C, la ieşirea din municipiul Bistriţa spre Năsăud, şi pe DN17D, între Năsăud şi Salva. Reprezentanţii ISU anunţau că acoperişuri căzute sau incendiate în urma furtunii, dar şi copaci prăbuşiţi au mai fost înregistrate şi în alte localităţi ale judeţului - la Beclean şi Telciu. DN17 era aseară blocat în Pasul Tihuţa, la graniţa dintre judeţele Bistriţa-Năsăud şi Suceava, pe un sens de mers din cauza copacilor căzuţi în urma furtunii.

Copaci rupţi de vânt şi acoperişuri avariate, în Bihor

Acoperişurile mai multor imobile au fost avariate şi mai mulţi copaci au fost rupţi de rafalele puternice de vânt, duminică seară, în judeţul Bihor, iar traficul rutier la intrare în localitatea Aleşd a fost blocat din cauza unui copac smuls de vânt şi căzut pe carosabil.

Potrivit ISU Bihor, vântul puternic a avariat, aseară, acoperişurile mai multor imobile şi a rupt mai mulţi copaci, pagube fiind înregistrate în Oradea, Aleşd, dar şi în alte zone din judeţul Bihor.

Potrivit sursei citate, la Aleşd, acoperişul unui bloc a fost smuls de vântul puternic şi bucăţi din acesta au căzut peste autoturismele parcate în apropiere.

De asemenea traficul rutier la intrare în localitatea Aleşd dinspre Cluj-Napoca a fost blocat din cauza unui copac smuls de vânt şi căzut pe carosabil.

Turişti blocaţi la gheţarul de la Scărişoara

Zeci de turişti sunt blocaţi în zona gheţarului de la Scărişoara, în Munţii Apuseni, drumul de acces fiind blocat în urma furtunii care a doborât mai mulţi copaci, informează reprezentanţii ISU Alba.

Totodată, traficul pe două drumuri naţionale din Alba, din zona Munţilor Apuseni, era blocat aseară din cauza copacilor căzuţi pe carosabil, iar circulaţia rutieră este îngreunată pe altele din acelaşi motiv, vântul puternic avariind şi acoperişurile mai multor blocuri din Alba Iulia.

Potrivit Poliţiei, pe DN1R, între Horea şi Albac, şi DN 75, între Gîrda şi Arieşeni, traficul rutier era blocat din cauza copacilor căzuţi pe carosabil.

Totodată, potrivit ISU Alba, circulaţia este îngreunată şi pe alte drumuri, din cauza a aproape 50 de copaci căzuţi pe carosabil.

Furtuna a afectat şi cel puţin opt acoperişuri de bloc în Alba Iulia. În cădere, acestea au avariat mai multe autoturisme, din fericire nefiind înregistrate victime, au mai precizat reprezentanţii ISU Alba.

Peste 20.000 de abonaţi au rămas fără electricitate.

ANM a emis a atenţionare cod portocaliu de intensificări ale vântului, care vor depăşi la rafală 90 km/h, iar trecător vor lua aspect de vijelie, cu frecvente descărcări electrice şi averse de ploaie care vor cumula izolat 15-20 l/mp. pentru judeţul Bihor şi mai multe zone din judeţele Timiş, Arad şi Caraş-Severin. De asemenea, o atenţionare cod galben era valabilă pentru mai multe zone din judeţele Alba, Cluj şi Satu Mare.

Celulă de criză la nivelul Ministerului de Interne

Premierul Mihai Tudose a declarat, aseară, că s-a constituit celulă de criză la nivelul Ministerului de Interne, toată lumea fiind „în alertă”, atât pentru a acorda ajutor persoanelor rănite, cât şi pentru a înlătura efectele furtunilor. Premierul a precizat că valoarea pagubelor va fi însemnată, anunţând că există bani în buget pentru calamităţi, comunităţile afectate urmând a fi ajutate.

„În numele meu personal şi al Guvernului transmit sincere condoleanţe familiilor celor decedaţi. Din punct de vedere guvernamental, este celulă de criză la nivelul Ministerului de Interne şi la nivelul Prefecturii Timiş”, a declarat Mihai Tudose.

Premierul a explicat că sunt şi copii între răniţi, unul dintre aceştia fiind deja operat. Răniţii au „traumatisme foarte severe”, având în vedere că oamenii au fost loviţi de copaci, crengi, bucăţi de acoperiş sau panouri publicitare.

La rândul său, preşedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj în care arată că este profund marcat de evenimentele dramatice din vestul ţării, transmite condoleanţe familiilor victimelor, multă sănătate persoanelor rănite şi precizează că autorităţile trebuie să gestioneze cât mai eficient situaţia. „Autorităţile au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a gestiona cât mai eficient această situaţie de criză”, a conchis şeful statului.