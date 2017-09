Bătaie între politicieni

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele PNL Giurgiu, Marin Anton, a depus o plângere la Poliţia Giurgiu împotriva senatorului social-democrat Niculae Bădălău, preşedintele executiv al PSD şi lider al organizaţiei judeţene PSD, pentru lovire, ameninţare şi alte violenţe, altercaţia dintre aceştia având loc la o nuntă desfăşurată sâmbătă seara la un restaurant din localitatea Comana.

„Am venit la nunta unui prieten, de fapt copilul unui prieten, primarul din Comana. Acolo, la nuntă, sora miresei este fina mea, şi când am sosit, fina noastră, mi-a cerut să mergem afară să vedem fetiţele, pentru că era cu fetiţele. Am fost cu nevasta mea, am ieşit afară, să vedem finuţele mici, şi afară după ce am văzut asta, domnul Bădălău era într-un cerc de şase-şapte bărbaţi, şi a început să mi se adreseze: «Băi, Antoane...», şi înjurături, ameninţări, jigniri. A culminat cu faptul că a venit spre mine şi mi-a dat cu pumnul, m-a lovit cu pumnul în gură. Asta e tot ce s-a întâmplat. După ce m-a lovit a fost luat de aceşti bărbaţi. Printre bărbaţi era şi fiul lui care era la fel de violent în limbaj şi în comportament. Şi dumnealui m-a ameninţat şi mă jignea. Apoi au intrat în restaurant. Eu am fost în stare de şoc vreo 10-15 minute. M-am sfătuit cu nevasta mea, am plecat la Poliţie, am relatat cazul şi acum dimineaţă am fost la IML pentru un certificat medico-legal”, a declarat Marin Anton, fost deputat PNL.

Întrebat de la ce a pornit altercaţia, Marin Anton a răspuns că „de la nimic”. „Eu cred că dumnealui este foarte supărat, pentru că eu sunt singurul care i-am criticat activitatea politică şi activitatea desfăşurată de dumnealui în Giurgiu. Probabil că supărarea dumnealui de aici vine”, a mai spus liderul PNL Giurgiu.

La rândul său, Bădălău a susţinut că detestă violenţa, apreciind că liberalul are frustrări şi că vrea să devină vedetă. Afirmaţiile lui Bădălău au fost susţinute şi de preşedintele CJ Giurgiu, Marian Minea, care a susţinut că Marin Anton nici măcar nu fusese invitat la nunta la care a avut loc incidentul şi că are antecedente în judeţ.

Reprezentanţii IPJ Giurgiu au confirmat că fostul deputat PNL a depus o plângere la adresa liderului PSD, care este şi vicepreşedinte al Senatului României. Având în vedere „calitatea oficială a celui împotriva căruia a fost depusă plângerea, dosarul de cercetare penală a fost înaintat şi va fi judecat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”.

Nu este un caz singular în politica românească. Săptămâna trecută, senatorul Mihai Goţiu a depus la Secţia 1 de Poliţie plângerea penală împotriva lui Mirel Palada, fostul purtător de cuvânt al premierului Victor Ponta, care l-ar fi agresat fizic miercuri seară în studioul unui post de televiziune, precum şi fişele de la IML şi Spitalul de Urgenţă.

Goţiu: „Bădălău ne-a ameninţat cu bătaia, chiar în Parlament”

Senatorul USR Mihai Goţiu susţine că, în luna februarie, senatorul social-democrat Nicolae Bădălău i-a ameninţat cu bătaia în Parlament pe el şi pe Nicuşor Dan. „Oameni buni, intimidarea fizică şi verbală e marcă înregistrată PSD. Senatorul PSD Nicolae Bădălău, cel acuzat acum de violenţe la Giurgiu, ne-a ameninţat cu bătaia, pe mine şi pe Nicuşor Dan, în februarie, chiar în Parlament!... S-a întâmplat în Biroul Permanent Reunit de pe 1 februarie, în contextul protestelor din Piaţa Victoriei. Am relatat atunci, aici, pe Facebook, cum după ce l-a numit pe Nicuşor Dan «dobitocul ăla căruia îi dă una», Niculae Bădălău m-a făcut «golan»... Atunci am evitat repriza de «parte în parte» la mustaţă. A venit apoi momentul în care alt «greu» al PSD, Şerban Nicolae, m-a atacat verbal suburban în Biroul Permanent al Senatului, iar Călin Popescu Tăriceanu, în loc să-l cheme la ordine pe Şerban Nicolae, mi-a tăiat mie microfonul. Sesizarea pe care am depus-o la Comisia Juridică a Senatului continuă să rămână fără răspuns de luni bune”, scrie Goţiu într-un mesaj postat duminică pe Facebook.

El critică incidentul în care Nicolae Bădălău l-ar fi lovit pe liberalul Marin Anton, menţionând că nu se justifică absolut deloc violenţa. Senatorul USR menţionează că asemenea comportamente nu trebuie tolerate.