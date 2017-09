Furtuni anunţate prin SMS

« Alte stiri din categoria National

A trebuit să moară opt oameni şi să fie răniţi alţi 145 de români pentru ca guvernanţii să ia primele măsuri. Ieri, Guvernul a anunţat că aplicaţia pentru avertizarea populaţiei înaintea situaţiilor de risc major - „Sistem Alert” - va fi dezvoltată şi implementată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), în colaborare cu operatorii de telefonie. „«Sistem Alert» va funcţiona prin transmiterea unor mesaje de alertă specifice transmise abonaţilor pe telefonul mobil, nu doar printr-un simplu SMS, după modelul celor deja existente şi funcţionale în alte state europene. Alertele vor fi emise în funcţie de situaţiile de urgenţă apărute la nivel regional - fenomene meteo extreme, incendii majore, risc de explozii, alte calamităţi şi situaţii de risc”, precizează Guvernul într-un comunicat de presă.

În paralel cu implementarea sistemului de alertă va fi demarată o campanie de informare publică şi pregătire a populaţiei pentru utilizarea acestui sistem.

Premierul Tudose a precizat, ieri dimineaţă, la Radio România Actualităţi, că reprezintă o prioritate punerea în practică a unui sistem eficient de alarmare. „Ceea ce va fi o prioritate, începând cu ziua de astăzi (n.r. - ieri), să stabilim un sistem de alarmare funcţional. Este o idee, m-am sfătuit şi cu specialiştii, ca, prin intermediul intermediul reţelelor de telefonie mobilă, toţi cei aflaţi în zonele unde există pericol să se petreacă aceste fenomene extreme să primească o avertizare pe telefon şi aici va trebui să lucrăm cu ISU şi cu operatorii de telefonie mobilă”, a declarat şeful Guvernului.

Ideea premierului este susţinută şi de primarul Timişoarei, Nicolae Robu. „Şi dacă am fi primit mai devreme atenţionarea de la Institutul de Meteorologie tot nu am fi putut să intervenim cu măsuri preventive în absenţa unui astfel de sistem de alertare şi de informare a cetăţenilor. Un asemenea sistem trebuie să funcţioneze pe telefon. Deci, în momentul în care se ştie că se va produce un fenomen meteorologic extrem, trebuie să se poată transmite de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, desigur, un mesaj pe telefoane, în care să se spună ce este de aşteptat să se petreacă, unde şi când şi foarte scurt, ce trebuie să facă cetăţenii pentru a se proteja. Altminteri, dacă te apuci să tragi sirenele, doar derutezi lumea. Oamenii nu au de unde să ştie ce urmează să se întâmple şi ce trebuie să facă”, a declarat Nicolae Robu.

În urma furtunii de duminică după-amiaza cinci oameni din judeţul Timiş au decedat, între care doi în Timişoara. O altă persoană a murit în Moneasa, iar alte două în judeţul Bistriţa Năsăud.

Dosare penale deschise în Timiş

Cinci dosare penale pentru ucidere din culpă au fost deschise din oficiu de autorităţile competente din Timiş, în urma pierderilor de vieţi omeneşti survenite după furtuna puternică de duminică. „Autorităţile s-au autosesizat şi au fost deschise cinci dosare penale pentru ucidere din culpă, pentru fiecare deces survenit din cauza furtunii. După cercetări, se va stabili împotriva cui vor fi îndreptate aceste autosesizări”, a declarat ieri, Ancuţa Morariu, purtător de cuvânt al Poliţiei Timiş.

În ceea ce priveşte panoul de la intrarea în Timişoara dinspre Lugoj, care a căzut peste o maşină al cărei şofer şi-a pierdut viaţa, primarul Nicolae Robu a declarat că pilonii acestui erau foarte solizi, zidiţi în anii de dinainte de 1990, iar în urmă cu doi ani au fost doar „estetizaţi”. „Nimeni nu putea să-şi închipuie că o asemenea zidire, care părea foarte solidă, s-ar fi putut prăbuşi”, a spus Nicolae Robu.

Pilonii laterali, masivi, au fost construiţi în anii ’80, pentru a bloca un autobuz în care fuseseră luaţi ostateci pasagerii. „Atunci s-a convenit la nivel judeţean să se construiască un zid plin, dur, acoperit cu o cortină care să lase impresia că este cale liberă, ca astfel să fie oprit. Asta am aflat şi eu”, a mai spus Robu.

Război politic pe marginea catastrofei de duminică

Liviu Dragnea a lansat un nou atac la adresa preşedintelui Klaus Iohannis, despre care afirmă că a încercat să dea vina pe guvern. „Nu m-a deranjat (n.r. - comunicatul preşedintelui), dar totuşi mi s-a părut, poate greşesc, mi s-a părut că imediat a încercat să dea vina pe Guvern or chiar nu cred că e guvernul de vină aici. Puteam să-i găsim alte vinovăţii, dar nu e in regulă, plus că acţionat foarte corect şi eu zic că prima preocupare este să ne rugăm ca cei răniţi să-şi revină, a doua preocupare - să se facă evaluările rapid şi să se aloce despăgubirile şi în paralel să vedem care sunt, dacă există sisteme de avertizare meteorologică care să ne dea aceste informaţii cu mai mult timp în urmă. Sunt nişte fenomene care n-au mai fost în România şi care n-au putut fi prevăzut. Dar probabil că în lume există astfel de sisteme şi, indiferent cât costă, merită să le avem”, a declarat ieri Dragnea la Palatul Parlamentului.

Preşedintele Klaus Iohannis solicită Guvernului să implementeze de urgenţă un sistem de avertizare rapidă a cetăţenilor în situaţii de criză, subliniind că furtunile care au lovit cu o violenţă extremă România în cursul zilei de duminică arată „vulnerabilităţile” şi „ineficienţa” sistemului de prevenire a populaţiei şi reducere a riscului de producere a dezastrelor.

Potrivit şefului statului, este „inadmisibil” ca într-o ţară precum România, recunoscută pentru numărul mare de specialişti IT şi pentru viteza de Internet, să nu existe până acum o iniţiativă guvernamentală prin care să fie realizat un sistem de avertizare pentru toţi cetăţenii.

Şeful statului cere Guvernului să explice în cel mai scurt timp dacă procedurile au fost respectate şi cine se face vinovat de neglijenţă sau incompetenţă.