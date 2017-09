Shhaideh şi Plumb, anchetate pentru delta lui Dragnea

« Alte stiri din categoria National

Vicepremierul Sevil Shhaideh este urmărită penal de procurorii anticorupţie pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în dosarul „Insula Belina”, anunţă DNA.

Actualul ministru al Dezvoltării Regionale era secretar de stat în ministerul condus de Liviu Dragnea în 2013, la data trecerii a unor părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel de pe Dunăre, cu suprafaţă de 278,78 hectare, respectiv 45 de hectare, din administrarea „Apelor Române” în cea a Consiliului Judeţean (CJ) Teleorman, printr-o Hotărâre de Guvern pe care procurorii o consideră ilegală. În această calitate, a semnat Nota de Fundamentare. Dat fiind că Insula Belina şi Braţul Pavel fac parte din domeniul public al statului, procurorii arată că „nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui consiliu judeţean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege”.

DNA susţine că iniţial, Ministerul Justiţiei şi cel al Finanţelor s-au opus acestei soluţii, dar, ulterior Guvernul a trecut în numai 17 ore un alt act normativ, premergător, prin care se modificau codurile de clasificaţie ale imobilelor în aşa fel încât să se creeze „aparenţa că trecerea lor la CJ nu mai impune adoptarea unei legi”. Este motivul pentru care procurorii cer, de asemenea, încuviinţarea de către Camera Deputaţilor a urmăririi penale în aceeaşi dosar a actualului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la data respectivă ministru al Mediului, care ar fi iniţiat această hotărâre premergătoare. Anchetatorii DNA o acuză pe Rovana Plumb de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în exercitarea funcţiei ministeriale.

În urma transferului insulei Belina de la „Apele Române” la CJ Teleorman, compania Tel Drum, controlată de apropiaţi ai lui Liviu Dragnea, a obţinut avantaje directe. Redevenţa pe care o plătea din 2011 la „Apele Române” s-a diminuat prin noul contract încheiat cu CJ. În plus, compania a subînchiriat ulterior terenul unei alte firme apropiate familiei Dragnea.

Foşti premieri audiaţi în dosar

În dosarul „Belina”, în ultimele două săptămâni, au fost audiaţi şi foştii premieri PSD Sorin Grindeanu şi Victor Ponta. De altfel, Victor Ponta a fost acuzat de Liviu Dragnea că ar fi fost la originea denunţului în baza căruia s-a deschis dosarul „Belina”. „M-a deranjat faptul că domnul Dragnea m-a bănuit în mod nedrept de faptul că aş fi făcut un denunţ. Nu am făcut niciun denunţ. Am fost doar audiat ca martor. Luni când va ajunge dosarul la Parlament şi vor citi toţi colegii parlamentari dosarul, aştept scuze de la domnul Dragnea”, a declarat Victor Ponta.

În ceea ce priveşte informaţiile pe care le-ar putea oferi la DNA, Victor Ponta s-a rezumat la un răspuns categoric: „Eu nu am fost niciodată la DNA să spun eu ceva. Întotdeauna când am fost la DNA am fost citat ca martor şi am spus adevărul, am spus ceea ce ştiu, nimic altceva”.

Shhaideh, o apropiată a lui Dragnea

Vicepremierul Sevil Shhaideh a fost ieri la DNA, însoţită de un avocat, şi i-a fost adusă la cunoştinţă învinuirea. „Am fost informată asupra calităţii procesuale pe care o am în acest dosar. Am calitatea de suspect şi mai multe nu vă pot declara, fiind o anchetă penală în curs. În acest moment mi s-a adus la cunoştinţă această calitate. Mă prevalez de toate drepturile pe care le am şi o să analizez împreună cu avocatul documentele”, a afirmat Shhaideh la ieşirea de la DNA.

Vicepremierul nu a răspuns la întrebarea jurnaliştilor dacă îşi va da demisia după ce a fost pusă sub acuzare în acest dosar.

Sevil Shhaideh este o apropiată a lui Liviu Dragnea, acesta fiind cel care a propulsat-o de la CJ constanţa în politica mare. În 2013, Sevil Shhaideh a fost numită secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în perioada în care ministru era Liviu Dragnea. După demisia acestuia, Sevil Shhaideh a preluat prerogativele sale, conducând Ministerul Dezvoltării Regionale din mai până în noiembrie 2015. La învestirea în funcţia de ministru, ea a jurat pe Coran.

Sevil Shhaideh s-a căsătorit în 2011, cu sirianul Shhaideh Akram, iar martori la acel eveniment au fost Nicuşor Constantinescu şi Liviu Dragnea.