Activitatea DNA, sabotată de Guvern

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, susţine că procurorii au număr foarte mare de dosare în lucru şi că ministerele care ar putea sprijini activitatea Direcţiei nu dau curs solicitărilor primite. În medie, un procuror se ocupă de 80 de dosare penale. „Volumul de activitate în DNA creşte în fiecare an. Avem peste 10.000 de dosare de gestionat cu aproximativ 120 de procurori. Fiecare procuror are cam 70-80 de dosare în lucru. Nu poţi să lucrezi în 80 de dosare o dată. Nu ai cum fizic să faci acest lucru. Fiecare procuror are unul sau doi poliţişti care-l ajută în activitate. Acum, ne confruntăm cu o altă situaţie: la o parte dintre poliţiştii care au lucrat în DNA timp de şase ani expiră acel termen de detaşare”, a explicat Laura Codruţa Kövesi în interviul acordat Europa FM.

Şefa DNA a dat şi un exemplu concret: a cerut ministrului Carmen Dan detaşarea a cinci poliţişti, dar răspunsul a fost negativ. „Am cerut Ministerului de Interne să ne detaşeze cinci poliţişti. De obicei, aceste cereri se semnau după o săptămână, după două săptămâni. Avem cereri din iunie, avem cereri din august la care nu am primit răspuns. Am avut o discuţie instituţională cu doamna ministru, care mi-a explicat că au o situaţie mai deosebită, că au fost foarte multe pensionări şi că resursele în minister sunt altele şi că trebuie să-şi prioritizeze activitatea în funcţie de resursele ministerului. Sigur, replica mea a fost că, sigur, e decizia dumneaei, dar nu cred că cinci oameni care ar trebui să lucreze în DNA influenţează într-un mod categoric activitatea Ministerului de Interne, care are zeci de mii de angajaţi, da?”, a declarat Kövesi.

Potrivit procurorului şef al DNA, nici Ministerul Justiţiei nu sprijină Direcţia în ceea ce priveşte suplimentarea personalului. „Avem peste cinci reveniri la Ministerul Justiţiei, încă de anul trecut, după ce a apărut decizia Curţii Constituţionale, în care am spus că trebuie suplimentate resursele umane, că avem nevoie de oameni. Am primit 40 de posturi anul trecut, de anul trecut până în acest an, în luna august, am făcut patru-cinci reveniri la Ministerul Justiţiei pentru a fi sprijiniţi”, a conchis Kövesi.