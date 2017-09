PSD face zid în jurul lui Shhaideh şi Plumb

« Alte stiri din categoria National

Conducerea PSD, reunită ieri, a decis să acorde un „sprijin total” pentru Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb, vizate de DNA în dosarul „Belina”. „Le-am ascultat pe cele două colege, punctele lor de vedere. Concluzia a fost foarte clară: au respectat întocmai prevederile legilor şi se consideră nevinovate”, a declarat, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, liderul deputaţilor social-democraţi, Ioan Munteanu.

Acesta a precizat că „decizia finală a fost de sprijin total” şi celor două „li s-a solicitat să nu demisioneze”. Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb „vor fi apărate de toţi membrii de partid”, a mai spus Munteanu.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care a participat şi el la şedinţa conducerii PSD pentru a-şi exprima „solidaritatea”, le-a spus ziariştilor că le-a împărtăşit colegilor de guvernare câte ceva din experienţa personală de fost prim ministru care a avut parte de „câteva confruntări cu sistemul”. Acesta a vorbit despre o „solidaritate fără fisură” în cadrul PSD în cazul celor doi miniştri, care, crede el, „nu au niciun fel de motiv să îşi dea demisia”. Tăriceanu a acuzat o „acţiune clară politică” faptul că „de o bună bucată de vreme” asistăm la „aceste acţiuni de factură politică din partea unora din cei care lucrează în DNA”.

Şeful ALDE a mai susţinut că „dacă ar fi fost o problemă de corupţie atunci atitudinea celor din PSD şi a mea poate ar fi fost diferită”.

La rândul său, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat o serie de motive pentru care Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb au primit susţinerea partidului. „S-a discutat mult despre poziţiile în care se află cele două colege, şi anume Dezvoltare Regională, Fonduri Europene - două poziţii cheie în Guvern, obiective asumate foarte serioase şi strategice pentru statul român”, a declarat Dragnea la finalul BPN al PSD. Potrivit acestuia, alte motive s-au referit la subiectul în sine, şi anume natura celor două acte normative - hotărâri de guvern - care sunt verificate de DNA.

Decizia conducerii PSD vine după ce, vineri, procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, a solicitat sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Rovana Plumb, fost ministru al Mediului şi Schimbărilor Climatice la data faptei, în legătură cu săvârşirea complicităţii la abuz în serviciu, în dosarul care o vizează şi pe vicepremierul Sevil Shhaideh, referitor la trecerea ilegală a unei părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

Rovana Plumb: „Nu sunt vinovată”

Ministrul delegat al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a afirmat ieri, după şedinţa Biroului Permanent Naţional (BPN) al PSD, că se consideră nevinovată şi nu are motive să demisioneze după ce DNA a solicitat avizul pentru urmărirea sa penală în dosarul „Belina”. „Nu sunt vinovată, întotdeauna am respectat legea şi întotdeauna o voi respecta. În timpul mandatului pe care l-am exercitat, în diversele funcţii pe care le-am avut, întotdeauna am acţionat cu bună credinţă în interesul cetăţenilor şi am acţionat cu maximă responsabilitate şi seriozitate pentru a le apăra drepturile românilor. În ceea ce priveşte demisia, nu consider că trebuie să demisionez, atât timp cât întotdeauna m-am gândit la România. În primul rând, pentru faptul că nu am făcut nimic greşit, nu sunt vinovată, am respectat legea şi fondurile europene, absorbţia lor în acest moment pentru România este vitală şi trebuie să existe continuitate şi vom proceda în consecinţă”, a declarat ministrul.

Întrebată dacă cineva a făcut presiuni asupra ei, Rovana Plumb a răspuns: „Niciodată nu am lucrat sub presiune şi nu voi lucra sub presiune şi nimeni nu mi-a cerut niciodată absolut nimic”.

Sevil Shhaideh nu ia în calcul demisia

Vicepremierul Sevil Shhaideh a exclus ieri varianta unei demisii în contextul punerii sub urmărire penală pentru abuz în serviciu în dosarul „Belina”.

Întrebată dacă ia în calcul varianta unei demisii, Sevil Shhaideh a răspuns: „Sub nicio formă”. „Mai multe informaţii nu pot să vă dau. Ştiţi foarte bine că este o anchetă în curs... Avizele toate sunt pozitive şi conform cu legea”, a punctat vicepremierul.