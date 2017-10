Dezamăgire după înfrângerea de la Mediaş

« Alte stiri din categoria National

Acţionarii FC Botoşani s-au arătat foarte dezamăgiţi de înfrângerea pe care elevii lui Costel Enache au suferit-o în Ardeal, în ultima etapă a turului, scor 1-0, cu Gaz Metan Mediaş.

Finanţatorul echipei, Valeriu Iftime, a spus că acest meci nu trebuia pierdut chiar dacă jocul elevilor lui Costel Enache nu a mai fost la fel de bun. „Sunt dezamăgit! Gaz Metan e o echipă încâlcită. Noi trebuia să marcăm un gol sau două şi eram câştigători. La golul lor, arbitrul sau asistentul trebuia să vadă henţul, dar greşeli sunt şi în Liga Campionilor. Am pierdut trei puncte foarte importante pentru noi. Timp de două săptămâni o să ne gândim cum am pierdut trei puncte la Mediaş. Era simplu să faci egal cu Gaz Metan. Nu ar trebui să-i criticăm prea tare, pentru că tot ei au făcut 23 de puncte. Sunt meciuri pe care nu trebuie să le pierzi, iar ăsta e unul dintre ele. La reluarea campionatului vom avea două meciuri grele cu CFR şi Dinamo”, a declarat Valeriu Iftime.

Foarte supărat pe jocul echipei s-a arătat şi Cornel Şfaiţer. Preşedintele FC Botoşani a spus că echipa trebuie să uite cât mai repede acest eşec şi să-şi canalizeze toată energia pentru debutul returului care va fi unul de foc, cu jocuri împotriva CFR Cluj şi Dinamo. „Am început slab jocul. La faza golului nu ai voie să te opreşti până nu fluieră arbitrul. A fost acea greşeală de arbitraj dar nici noi nu am marcat. Am avut trei ocazii mari prin Moruţan şi Chitoşcă. E păcat că am pierdut acest meci. Urmează o deplasare la CFR, apoi vine Dinamo. După ce am primit golul am avut atitudine, dar nu am reuşit să marcăm. Când tratezi meciul aşa, e greu să câştigi. Nu aveam voie să pierdem. E deranjant că în fiecare etapă sunt greşeli grave de arbitraj. Noi trebuie să o luăm de la zero pentru că ne aşteaptă două meciuri de foc”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Liga I se va întrerupe pentru meciurile naţionalei. La reluarea campionatului, FC Botoşani va juca pe terenul liderului CFR Cluj.

FC Botoşani a încheiat acest tur de campionat pe locul 5 cu 23 de puncte.

