Scandal la procesul lui Liviu Dragnea

Un scandal a izbucnit ieri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), între susţinătorii lui Liviu Dragnea şi un mic grup de protestatari, după terminarea procesului în care preşedintele PSD este judecat pentru instigare la abuz în serviciu.

Tensiunile au început la venirea lui Dragnea în instanţă, când liderul PSD a fost huiduit de un grup de 10 protestatari, care agitau o pereche de cătuşe.

Ulterior, în sala de judecată şi-a făcut apariţia Codrin Ştefănescu însoţit de mai mulţi bărbaţi. El a avut un schimb de replici cu jurnalistul Mălin Bot, după care a ieşit. În curtea interioară a instanţei, susţinătorii lui Dragnea s-au îmbrâncit atât cu protestatarii, cât şi cu jurnaliştii, chiar dacă la faţa locului se afla un dispozitiv impresionant de jandarmi. Jurnalistul Mălin Bot a reclamat faptul că un bărbat l-a lovit, agresorul fiind ridicat de jandarmi şi băgat în dubă.

La terminarea procesului, în momentul în care Dragnea a ieşit afară, un bărbat a încercat să-l blocheze pe Mălin Bot în sediul instanţei, însă a fost „eliberat” de un jandarm. „Aţi văzut cu toţii că a fost o altă persoană care m-a lovit, acel interlop pe care noi l-am urmărit şi l-au ridicat jandarmii. Este inadmisibil, oameni buni. Am ajuns într-un roman de Mario Puzo. Am ajuns în «Naşul», în situaţia în care un corupt vine cu un interlop şi te agresează… în sediul Instanţei Supreme. M-au ţinut şi m-au lovit cu pumnii pe jos. Și aici, la maşină, aţi văzut cu toţii, aţi filmat. L-aţi văzut pe acel individ care a venit. Au fost ridicaţi de jandarmi. Voi depune o plângere penală pentru ceea ce s-a întâmplat aici şi mi se pare inadmisibil”, a declarat Mălin Bot.

Liderul PSD nu a vrut să răspundă întrebărilor jurnaliştilor şi a ridicat din umeri şi a spus că nu-i cunoaşte pe „susţinătorii” săi: „Nu am venit cu nicio «gorilă». Nu ştiu cine sunt, eu am stat în instanţă. Nu am chemat pe nimeni. Nu ştiu cine i-a chemat nici pe cei de acum, nici pe cei de dimineaţă… Nu pot să plec din cauza dumneavoastră”.

Până la urmă, misterul susţinătorii lui Dragnea s-a elucidat. Ei au fost aduşi la Instanţa Supremă de secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu. Acesta susţinea că persoanele care l-au susţinut pe Liviu Dragnea nu erau „interlopi”, ci „eroi ai Revoluţiei”. „Sunt pesedişti vechi, unii sunt eroi ai Revoluţiei. Am aflat de la televizor despre acest proces, am aflat că aici este vechea echipă de manifestanţi de profesie şi, la partid fiind, am luat câţiva colegi şi am venit aici. Suntem alături de Liviu Dragnea”, a spus Codrin Ştefănescu.

Liderul social-democrat a stat patru ore în instanţă. Judecătorii au reluat de la zero procesul în care e judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual, alături de fosta sa soţie în dosarul angajărilor fictive de la Protecţia Copilului Teleorman.