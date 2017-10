Negocieri eşuate între sindicate şi guvern

« Alte stiri din categoria National

Liderii confederaţiilor sindicale au ieşit nemulţumiţi, după mai bine de trei ore, de la negocierile cu premierul Mihai Tudose pe tema transferului plăţii contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, spunând că nu s-a ajuns la nicio înţelegere.

Preşedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu spune că Executivul insistă ca legea salarizării, cea a pensiilor şi transferarea taxelor să se facă la pachet - lucru deosibit de periculos. Preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa” a declarat, la finalul discuţiilor, că, prin acest transfer de taxe, salariul brut va creşte „artificial”, însă creşterea nu se va simţi şi la salariul net. El consideră că peste doi ani, dacă acest proiect va fi aprobat, România va deveni „o ladă de gunoi” în ceea ce priveşte condiţiile de muncă. „S-a încercat un şantaj împotriva părţii sindicale, în sensul în care «nu vreţi să acceptaţi transferul, atunci anulăm Legea de salarizare», ceea ce este complet anormal, pentru că practic, legat de acest lucru, niciodată nu s-a pus la pachet cu o multitudine de alte mecanisme. Sunt invenţii pe care le-au introdus din luna aprilie, când şi-au dat seama că depăşesc capacitatea lor financiară, insistând pe o imagine populistă legată de acest lucru”, a spus Hossu.

Liderul Sanitas, Leonard Bărăscu, a spus şi el că nu ştia despre transferul taxelor de la negocierile pe legea salarizării. „Eu am bănuit, dar nu am ştiut şi nimeni nu s-a aşteptat la asta, oamenii nu au intuit acest lucru. Că am făcut-o eu şi am spus că este o problemă, a rămas numai partea mea, dar nu trebuie să vorbeşti doar cu unii şi nu vorbim pe intuiţii, vorbim pe lucruri clare şi scrise”, a spus Bărăscu.

Nici sindicaliştii din Sănătate nu au primit răspunsul dorit la solicitările lor. „Niciun calcul, nimic, decât că este nevoie de coroborarea celor două legi, adică fără trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat şi ceea ce se câştigă din această parte, nu pot să aplice Legea Salarizării. Vreau să vedem şi scris aceste lucruri pe care le declară unii că într-adevăr vom câştiga şi nu vom pierde”, spune preşedintele Federaţiei Sanitas, Leonard Bărăscu.

În acest condiţii, sindicaliştii ameninţă cu noi proteste în stradă şi iau în calcul şi greva generală. „Joi avem reuniunea de Birou executiv al BNS vom decide acţiunile pe care blocul naţional sindical le va face. Pe lângă proteste avem în vedere şi demersuri de natură juridică”, a spus preşedintele Blocului Naţional Sindical, Costin Dumitru.

Negocierile de ieri de la Guvern au fost convenite în urmă cu trei zile, în urma protestului din Piaţa Victoriei organizat de Cartel Alfa şi la care au participat câteva mii de oameni. Atunci, o delegaţie a protestatarilor s-a întâlnit cu premierul Mihai Tudose.

Sanitarii au pichetat Ministerul de Finanţe

Zeci de sindicalişti ai Federaţiei Sanitas au pichetat, vineri, Ministerul Finanţelor Publice, nemulţumiţi de propunerea Guvernului de a transfera plata taxelor sociale de la angajator la angajat. Sindicaliştii cer modificarea Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi acordarea creşterilor salariale şi a sporurilor pentru categoriile profesionale din sănătate şi asistenţă socială.

Protestul sindicaliştilor Sanitas a început la ora 11:00 în faţa Ministerului Finanţelor Publice, după ce proteste asemănătoare au avut loc şi luni, la Ministerul Muncii şi miercuri la Ministerul Sănătăţii.

Sindicaliştii de la Sanitas au anunţat, de asemenea, un miting în 19 octombrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti.