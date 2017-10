Un nou dosar pentru Dinu Pescariu

« Alte stiri din categoria National

Dinu Pescariu, implicat în mai multe dosare de corupţie, inclusiv dosarul „Microsoft”, şi Mihnea Costoiu, fost ministru delegat pentru Învăţământ Superior, au fost ieri la sediul DNA să dea explicaţii despre modul în care a fost preluată de către fostul tenismen baza sportivă „Cutezătorii”.

Primul care a ajuns la DNA marţi după-amiază a fost fostul tenismen Dinu Pescariu. În jurul orei 15:00, a ajuns la DNA şi rectorul Universitatea Politehnica, Mihnea Costoiu, el fiind chemat tot pentru a da declaraţii în acest dosar. La momentul concesionării bazei sportive, Costoiu era secretar de stat în Ministerul Educaţiei. Costoiu a mers la DNA însoţit de avocat. Prejudiciul în acest dosar ajunge la 93 de milioane de euro, potrivit procurorilor, care se bazează pe un calculul făcut în urma unui control al Curţii de Conturi. Pescariu ar fi preluat ilegal baza sportivă şi ar fi plătit o chirie mult mai mică pentru aceasta decât preţul pieţei, 9.000 de euro pe lună.

În mod normal, spuneau inspectorii Curţii de Conturi, chiria ar fi trebuit să ajungă la un milion de euro pe lună, având în vedere suprafaţa bazei sportive şi locul în care este situată aceasta.

Fostul sportiv este cercetat în acest dosar sub control judiciar.

Conform unei investigaţii realizate în 2014 de Centrul de Investigaţii Media, în 30 aprilie 2004, RA-APPS, aflată sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, condus atunci de Eugen Bejinariu, încheia un contract care prevedea că Fundaţia „Dinu Pescariu” închiriază de la stat Baza „Cutezatorii”, însemnând aproape 60.000 de metri pătraţi de teren în zona de nord a Bucureştiului şi clădirile aferente, pentru doar 9.000 de euro pe lună. Contractul avea o valabilitate de zece ani. Cinci ani mai târziu, în 2009, deşi Dinu Pescariu îşi ridicase deja acolo un luxos complex sportiv şi spa, Baza „Cutezătorii” se afla în patrimoniul Ministerului Educaţiei, unde ajunsese încă din 2005, printr-o decizie a ministrului Mircea Miclea.

În 2009, Ministerul Educaţiei, condus de Ecaterina Andronescu, îi prelungeşte lui Pescariu contractul pentru Baza „Cutezatorii” pentru încă 25 de ani, pentru aceeaşi chirie. Conform unui act adiţional prezentat de Centrul de Investigaţii Media, în schimbul unui număr de abonamente la centrul spa pentru şefii din minister, Pescariu scapă şi de clauzele care-l împiedicau să dispună de Baza „Cutezătorii” după bunul său plac.

Interdicţia de a face modificări fără acordul scris al proprietarului se transformă în imposibilitatea de a face modificări fara să-l „informeze” pe proprietar, iar interdicţia neechivocă de a subînchiria sau de a se asocia primeşte o nuanţă: ambele sunt permise „doar în scopul exploatării eficiente a Bazei «Cutezătorii»” şi doar după ce îl informează pe proprietar.

Ecaterina Andronescu a negat la acel moment că semnătura de pe acel contract i-ar aparţine, sugerând că aceasta ar putea fi a lui Mihnea Costoiu, care-i era adjunct la acel moment.

Dinu Pescariu: „Baza era pentru agapele unor şmecheri din Ministerul Educaţiei”

La ieşire din sediul DNA, Dinu Pescariu, a declarat că această bază nu a fost niciodată destinată elevilor, ci „a fost pentru nişte agape ale unor şmecheri din Ministerul Educaţiei”. „Populismul ăsta ieftin nu-şi are rostul... Am investit într-o groapă de gunoi şi ăsta este practic preambulul contractului pe care l-am semnat”.

El i-a invitat pe jurnalişti să facă o paralelă între baza pe care o are în concesiune şi o altă bază sportivă aflată în apropiere, precizând că de partea cealaltă a lacului acum este un complex de blocuri. „Preţul de închiriere e mai mult decât corect. Şi iarăşi populismul nu-şi are rostul. De aceea, vă invit să veniţi şi să vedeţi ce a existat, ce există acum, care sunt beneficiile de care beneficiază proprietarul bazei - statul. Că a fost RA-APPS-ul, că a fost ministerul, că o fi cine o fi, să vedeţi că tot ce e acolo rămâne statului, nu pleacă cu mine, că nu mă duc cu el în mormânt”, a declarat Pescariu.

Întrebat dacă a fost favorizat în preluarea bazei sportive, Pescariu a răspuns ironic că a fost „extrem de favorizat”, adăugând baza a devenit atractivă doar după ce a investit „o grămadă de bani”. „Haideţi să vă zic şi cum am fost defavorizat: timp de 12 ani, până când s-a semnat primul contract între fundaţie şi minister, nimeni nu a fost interesat de treaba asta. De ce? Era o zonă într-o stare jalnică, care înghiţea bani şi care nu era interesantă. Ea a devenit interesantă la circa trei-patru ani după ce am preluat-o, după ce am investit o grămadă de bani înăuntru şi atunci, evident, multă lume şi-ar fi dorit-o”, a spus Dinu Pescariu.