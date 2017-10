Accident grav cu autobasculanta, în Bucureşti

« Alte stiri din categoria National

O autobasculantă a ciocnit ieri patru maşini, apoi a intrat pe trotuar lovind trei pietoni şi s-a oprit într-o farmacie. Accidentul s-a petrecut în zona Crângaşi, la intersecţia cu strada Ceahlău. Dintre cei trei pietoni, unul singur a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital. Martori oculari spun că de vină ar fi şoferul unui Logan, care nu a acordat prioritate, a vrut să vireze şi a lovit o femeie. Potrivit unui martor ocular, Loganul a lovit mai întâi una dintre maşinile parcate pe margine. Acesta a lovit, la rândul ei o alta. Ca să evite o femeie, la rândul său, camionul a intrat într-un taxi care staţiona. „Dacă nu era taxiul, cu care să facă impact, intra peste cei din farmacie”, a povestit bărbatul.

„Ăsta cu Loganul a întors şi a acroşat-o pe doamna şi a aruncat-o direct în faţa mea şi eu ca să o evit am luat dreapta şi am ajuns aici. Maşina pe care a lovit-o venea din acelaşi sens cu mine, dar a aruncat-o direct pe banda mea de mers, a răsucit-o şi a aruncat-o în faţă. Dacă nu eram atent şi să ţin picioarele pe frână, să mă uit să nu fie pietoni, am virat dreapta. Am venit numai într-un balans aşa. Dacă aveam viteză, nu mă mai puteam opri”, a declarat şoferul camionului.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru stabilirea vinovaţilor.