Propunerile de miniştri au ajuns la Cotroceni

Propunerile de numire a noilor miniştri votaţi săptămâna trecută de conducerea PSD - Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale, Felix Stroe, ministru al Transporturilor şi Marius Nica, ministru delegat pentru Fodurile Europene - au ajuns, ieri, la Palatul Cotroceni.

Până aseară, la închiderea ediţiei, Iohannis nu semnase decretele de numire, iar presa centrală susţinea că Paul Stănescu ar putea fi respins pe motiv că ar avea numele implicat în dosare penale. Conform DC News, în realitate, adevăratul motiv ar fi că Paul Stănescu este prieten cu Liviu Dragnea, aspect care ar cântări greu în eventuala respingere a lui Klaus Iohannis. „Nu ştiu nimic, aştept. Nu ştiu dacă întârzie”, a spus Paul Stănescu.

De asemenea, întrebat dacă are probleme de integritate, Stănescu a răspuns: „Ar fi culmea să consider, dacă eu ştiu că nu am nicio problemă”.

Dragnea şi Tăriceanu nu merg la Cotroceni

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, dar şi liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, au anunţat că nu vor merge la Palatul Cotroceni pentru a asista la ceremonia de depunere a jurământului de către noii miniştri. Liviu Dragnea s-a arătat deranjat de declaraţiile făcute de preşedintele Klaus Iohannis, care a spus că în politică nu funcţionează prezumţia de vinovăţie, aşa cum funcţionează în justiţie, ci că pentru un politician care merge în faţa poporului contează integritatea, adică să nu fie suspectat de nimic.

Miniştrii Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb şi-au dat demisiile joi seară, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, după ce premierul Mihai Tudose anunţase cu câteva zile înainte că membrii Guvernului care au probleme penale vor fi remaniaţi.

Totuşi, Viorel Ilie, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentului din partea ALDE, a rămas în funcţie, deşi DNA a solicitat începerea urmăririi penale pe numele său, fiind suspectat, alături de trei angajaţi ai instituţiei, de „aranjarea” unui concurs pentru angajarea de funcţionari publici pe funcţii contractuale, astfel încât anumiţi candidaţi agreaţi de conducerea ministerului să ocupe funcţiile, în detrimentul altora.

Pe 25 august, DNA a solicitat procurorului general sesizarea Senatului pentru a cere urmărirea penală a lui Viorel Ilie, solicitarea fiind însă avizată negativ de Senat.