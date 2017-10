Bolnav grav, umilit de autorităţi

« Alte stiri din categoria National

Diagnosticată cu scleroză, o româncă a rămas fără pensia de handicap pentru că a primit 230 de lei după ce a publicat poezii.

Marcica Belearta Mononoke, o tânără bolnavă de scleroză multiplă, acuză că va rămâne fără pensia de invaliditate pentru că a primit 230 lei după ce a publicat un volum de poezii. Surse ministeriale au declarat că au fost demarate verificări în acest caz.

"În 2014 am început să iau pensia de hadicap, care iniţial a fost 300 de lei, apoi 450, iar acum 520 de lei. Cealaltă problemă este cu ajutorul de handicap pe care îl iau din 2013. Din 2013 până în 2016 am avut gradul II de handicap. Pe atunci eram mai bine. Din 2016 îmi apăruseră parezele, eu am pareză pe partea stângă în faţă şi anul acesta am mai descoperit patru. Deci trăiesc cu cinci pareze. Zâmbesc numai cu jumătate de gură. A scăzut gradul de handicap de la II la III după cinci ani de grad II. (..) La mine pe scrisoare scrie că pot să merg neajutată mai puţin de 500 de metri. Lor li s-a părut că m-am vindecat şi anul acesta primesc iar decizia cu 39 de lei pe lună. Eu cred că absolut nimeni nu citeşte scorurile de pe acte. Nu există niciun neurolog în comisie", a declarat Maricica Belearta Mononoke pentru MEDIAFAX.

Femeia a povestit că a scris un volum de poezii în 2015, iar după ce cartea a fost publicată a primit 230 lei. Recent, a primit o înştiinţare referitoare la faptul că riscă să i se sisteze pensia pentru că realizează venituri.

"Pentru că am publicat cartea aia, am primit că am venituri ilicite, pentru că eu nu am drept de muncă. Am primit 230 de lei pe carte. Nu înţeleg ce o să îmi oprească, pentru că nu înţeleg ce scriu ei. Ori taie pensia de 520 de lei, ori se cumulează ceva din pensia mea. Habar nu am. De la stat primesc 520 de lei, plus 39 lei ajutor de handicap. Pastilele mele, care nu sunt date de stat, costă 7.000 de euro pe lună. Sunt din programul naţional sponsorizat de spital. Dacă nu ar fi fost programul, noi nu am fi vorbit până acum. Nu mai am chef să mai lupt. (..) 90% din bolnavii din ţara, cu care am vorbit, asta nu mai vor să facă nimic. Unii spuneau: bine că sunt 39 lei, dacă nu erau deloc?", a mai spus tânăra.