Remanierea ministrului de Finanţe cerută din interiorul PSD

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Senat, Eugen Teodorovici, consideră că ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, ar trebui remaniat, precizând că mediul economic are nevoie de „declaraţii ferme”.

Întrebat dacă trebuie remaniat, Teodorovici a răspuns: „Dacă există alţii (n.r. - în PSD) cu aceeaşi părere, nu ştiu, nu o spun, e treaba dânşilor. Eu spun clar că da. Este nevoie. Și nu e o chestiune personală neapărat, şi chiar dacă este... Este totuşi ministru de Finanţe. Este cea mai importantă poziţie într-un Guvern. În orice Guvern într-o ţară normală ministrul de Finanţe este mâna dreaptă a primului ministru. Nu poţi să vii să declari o dată ceva, a doua zi să schimbi sau chiar să fii contrazis de primul ministru. Mediul economic, contribuabilii se uită la tine ca ministru de Finanţe. Au nevoie de declaraţii ferme, au nevoie de încredere la nivelul Guvernului. Până acum nu am văzut decât contrariul”, a spus ieri, la Senat, Eugen Teodorovici.

Senatorul PSD a precizat că, atunci când era ministru de Finanţe, Ionuţ Mişa, care îi era subordonat şi răspundea de marii contribuabili, nu i-a semnalat despre existenţa unui comportament incorect al băncilor pe piaţă. „E cineva care are aprecieri la adresa domniei sale? Eu nu am auzit (n.r. aprecieri) în mod public. Probabil dacă discută dânşii (cei din Coaliţie) într-un birou undeva, nu avem cum să ştim. Eu, cel puţin, ca fost ministru de Finanţe, ca membru al Parlamentului, ca român nu am văzut nimic pozitiv în ceea ce a făcut de când este ministru. Chiar şi vizavi de bănci... că se comportă incorect pe piaţă. Băncile aplică o lege. Dacă vrem să aibă alt comportament, modificăm legea. Nu am văzut nimic în acest sens la nivelul Ministerului de Finanţe”, a spus Teodorovici.