Sevil Shhaideh, trimisă în conducerea OMV

Sevil Shhaideh a fost numită membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, membru al Comitetului de Audit şi membru al Comitetului Prezidenţial şi de Nominalizare ale companiei, ca urmare a renunţării lui Mihai Busuioc la mandatul în aceste funcţii, se menţionează într-un raport al companiei remis Bursei de Valori Bucureşti.

Mandatul lui Sevil Shhaideh în aceste funcţii este valabil începând de joi, 26 octombrie, până la următoarea Adunare Generală a Acţionarilor.

De la Petrom, Shhaideh va încasa o remuneraţie netă de 20.000 de euro pe an, ca membru al Consiliului de Supraveghere, o remuneraţie netă, per şedinţă, de 4.000 euro ca membru al Comitetului de Audit şi o remuneraţie brută per şedinţă, corespunzând unei remuneraţii nete de 2.000 euro ca membru al Comitetului Prezidenţial şi de Nominalizare.

Mihai Busuioc a renunţat la mandat în urma numirii sale în funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi pentru nouă ani.

Sevil Shhaideh a demisionat recent din postul de vicepremier şi de ministru al Dezvoltării fiind vizată în dosarul „Belina”. În prezent, ea mai ocupă funcţia de consilier de stat în Aparatul de lucru al Guvernului.

Sevil Shhaideh este licenţiată a Facultăţii de Planificare Economică şi Cibernetică din cadrul Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti şi a obţinut o diplomă de master în Managementul Proiectelor de Afaceri la Universitatea Ovidius din Constanţa. De asemenea, este specializată în diverse domenii, precum manager de proiect, expert în administraţie publică şi auditor în managementul calităţii şi audit financiar.

Sevil Shhaideh are o experienţă de 20 ani în calitate de funcţionar la nivelul administraţiei publice locale. Începând cu anul 2012 a deţinut mai multe funcţii în cadrul Guvernului României, precum secretar de stat şi ministru în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi de viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, având ca principale responsabilităţi dezvoltarea regională, managementul proiectelor europene şi al activităţilor din administraţia publică.