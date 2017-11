Noi controverse cu legile Justiţiei

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele comisiei parlamentare speciale pe legile Justiţiei, fostul ministru al Justiţiei şi artizanul celebrei Ordonanţe 13, Florin Iordache, a declarat ieri că proiectul de modificare a respectivelor acte normative prevede menţinerea în parte a procedurii actuale de numire a procurorilor şefi, dar statuează că preşedintele României poate refuza o singură dată, motivat, numirea unui şef de parchet. „Şi în cazul numirii şi revocării noutatea e că preşedintele e cel care decide, o singură dată şi motivat”, a declarat Florin Iordache, preşedinte al Comisiei speciale pentru legislaţia din domeniul Justiţiei, legat de modificările aduse la pachetul de legi în Justiţie.

Cât priveşte trecerea inspecţiei judiciare în subordinea Ministerului justiţiei, şeful comisiei speciale, parlamentarul Florin Iordache a precizat că inspecţia judiciară va fi autonomă şi va răspunde în faţa unui consiliu. „Ne dorim ca inspecţia judiciară să fie o instituţie autonomă a cărei activitate şi mod de perfecţionare a activităţii să fie dat unui Consiliu Naţional de Integritate al judecătorilor şi procurorilor”, a mai spus Iordache. Se doreşte înfiinţarea unei direcţii de investigare a magistraţilor care va fi în subordinea Parchetului General.

O altă modificare vizează cariera tinerilor intraţi la Institutul Naţional al Magistraturii, fiind eliminate vechimea şi criteriul de vârstă. „După finalizarea primului an de studiu urmează o perioadă de practică de trei ani de zile şi apoi doi ani de stagiatură, deci practic exista o anumită critică din societate că ori începi la 30 de ani ori trebuie să ai cinci ani vechime. Am eliminat aceste lucruri pentru că, până la urmă, valoarea nu i-o dă nici vârsta, şi era şi o chestiune de neconstituţionalitate faptul că îi interzici cuiva dreptul de a accede într-o profesie sau dacă nu are o anumită vechime”, a mai spus deputatul PSD.

Florin Iordache a mai spus şi că va fi un prag minimal privind abuzul în serviciu, însă deocamdată acesta nu a fost stabilit. „Mâine (n.r. - astăzi) vă invit la comisia specială, vom discuta şi sper că vom veni cu o formulă. Acel prag care suscită foarte mare interes a fost solicitat şi în cele două decizii ale CCR, iar dacă va fi un prag modic, eu cred că nu va deranja pe nimeni. Un prag modic mă refer chiar pornind de la propunerea pe care ne-a făcut-o asociaţia magistraţilor, acel prag care vizează 10 salarii, undeva la 19.000 de lei. Un prag minimal nu cred că deranjează pe nimeni. Până în acest moment cred că sunt 14 -15 formule şi dezbaterile vor continua atât la Codul Penal şi Codul de procedură penală în concordanţă cu deciziile CCR”, a declarat ministrul.

Întrebat ce amendamente aduce PSD în proiectul privind legile Justiţiei depus la Camera Deputaţilor, Liviu Dragnea a răspuns: „De-abia a fost depus la Comisia specială, am înţeles că membrii Comisiei speciale au redactat împreună un proiect comun şi încep dezbaterile în acea comisie pe acel proiect de lege”. „Eu i-am spus domnului Iordache să ţină totuşi cont de poziţiile mele publice în legătură cu procedura de numire a procurorilor şefi. I-am rugat să ţină cont de poziţia mea publică pentru că, aşa cum am spus mereu, nu au apărut până acum pentru mine argumente serioase ca să se schimbe actuala procedură”, a adăugat Dragnea.