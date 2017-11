Dragnea încearcă să-şi cumpere întâlniri oficiale în SUA

« Alte stiri din categoria National

Un om politic român condamnat la închisoare pentru fraudarea alegerilor încearcă să aranjeze întâlniri cu vicepreşedintele american Mike Pence şi preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Paul Ryan, se arată într-un articol publicat joi pe Legistorm, site specializat în monitorizarea activităţii Congresului SUA şi a activităţilor de lobby.

Sursa citată notează că Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor şi lider de partid, a fost condamnat anul trecut la doi ani de închisoare cu suspendare pentru tentativă de fraudare a unui referendum vizând demiterea preşedintelui ţării. Potrivit unor recente notificări făcute Ministerului Justiţiei din SUA citate de ziarista Keturah Hetrick, care semnează articolul, PSD al lui Dragnea plăteşte 100.000 de dolari pentru a-l prezenta pe acesta „cât mai repede posibil” lui Pence şi Ryan şi pentru a-i aranja „întâlniri în plan politic, media şi academic”.

Între agenţii care se ocupă de aceste aranjamente se numără Al Madison, preşedintele Madison&Co, lobbyistul democrat William Oldaker, Drew Wilson, şef de cabinet al liderului minorităţii democrate din Senat Harry Reid şi William Harris, agent republican care „a lucrat pentru Organizaţia Trump în diferite chestiuni politice şi de afaceri”, relevă una din notificări. Ministerul Justiţiei nu a făcut încă publice documentele declarative de la Oldaker sau Wilson.

Nu ar fi primul contact al lui Dragnea cu membri ai actualei administraţii de la Washington, mai scrie Legistorm. Cu câteva zile înainte de învestirea lui Donald Trump, Dragnea s-a întâlnit cu preşedintele ales, cu Michael Flynn, pe atunci consilier pentru securitatea naţională a SUA, şi cu Ed Royce, preşedintele Comisiei pentru relaţii externe a Camerei Reprezentanţilor.

Dragnea: „100.000 de dolari este o sumă mică pentru mine”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ieri că partidul nu a plătit niciun leu vreunei firme americane care să-i faciliteze întâlniri în SUA cu oficiali americani. „Am citit şi eu informaţia dimineaţă şi am sunat la partid, foarte mirat, mă gândeam că poate cineva de la partid a avut nu ştiu ce idee. PSD nu are niciun contract cu nicio firmă de genul ăsta şi cu atât mai puţin a plătit vreun leu... Totuşi, 100.000 e o sumă mică pentru mine, nu? PSD nu are niciun contact cu nicio firmă de genul ăsta şi nu a plătit niciun leu niciunei firme”, a afirmat Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului.

Chestionat dacă intenţionează să facă o vizită în SUA în perioada următoare, liderul PSD a răspuns: „Nu intenţionez, dar dacă o să primesc o invitaţie şi o să fiu lăsat să plec, o să o onorez cu plăcere”.