Capcană pentru şoferi pe drumul spre capitală

Zeci de mii de şoferi riscă amenzi de minim 2.000 de lei, încălcând fără ştiinţă prevederile legale, la circulaţia pe un important drum naţional, unde accidentele rutiere sunt la ordinea zilei, relatează Digi 24.

Drumul în cauză, DN2, simbolizat şi E 85, are o lungime de 333 kilometri şi leagă localităţile Bucureşti, Urziceni, Buzău, Focşani, Bacău şi Roman. Circulaţia pe acesta se face inclusiv pe acostamentul drumului, în afara părţii carosabile, şoferii fiind convinşi, de la caz la caz, că şoseaua are fie bandă de urgenţă fie că are un standard numit de ei „o bandă şi jumătate”.

Marginea din dreapta a drumui naţional are o lăţime de doar 2,5 metri, fix cât lăţimea unui camion, cu un metru mai puţin decât lăţimea unei benzi de drum naţional şi cu 1,25 metri sub lăţimea unei benzi de autostradă. Convingerea fermă că drumul are două benzi face ca cei care circulă cu viteză să pună presiune pe cei care sunt în faţa lor, cerându-le acestora să se retragă spre acostament.

„Sunt şoferi care pur si simplu te obligă sa treci pe acostament. Vin până în spatele tău, te claxonează, înjură şi te depăşesc ştergându-te. De aici foarte aproape accidentul mai ales că, în zonele cu podeţe, parapetul podeţului este în acel acostament”, spune într-o postare pe Facebook, Maria Lascu, fost inginer în cadrul Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), responsabilă în trecut chiar de siguranţa traficului.

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) în primele nouă luni ale anului, între Bucureşti şi Roman, au avut loc 97 de accidente grave de circulaţie, în 64 fiind implicate doar autovehicule şi pasagerii acestora. În medie, în fiecare weekend au avut loc două accidente grave.

Ce spun Poliţia şi CNAIR despre drum

Atât Poliţia, cât şi CNAIR afirmă că DN2 are o singură bandă pe sens şi că în dreapta benzii se găseşte doar acostamentul (porţiune ce nu este inclusă în carosabil). „Drumul naţional DN2 are o platformă de 13 metri şi este prevăzut cu două benzi circulaţie în lăţime de 3,5 metri (una pe sens) şi două acostamente în lăţime de trei metri fiecare (unul pe sens). Această bandă consolidată de 2,5 metri din cadrul acostamentului nu este o bandă destinată rulării, ea fiind prevăzută pentru staţionarea în caz de urgenţă”, afirma conducerea CNAIR într-un răspuns adresat unui utilizator al drumului în 2009.

Şoferii care circulă pe acostament trebuie să facă faţă la două riscuri majore. Primul este cel de fi amendaţi, al doilea de a accidenta pietoni sau biciclişti care circulă legal pe acostament. „Pietonii trebuie să se deplaseze pe partea dreaptă a trotuarelor, pistelor pentru pietoni sau pe potecile alăturate drumului public, iar în lipsa acestora - pe acostament”, spune legislaţia rutieră la capitolul privind circulaţia vehiculelor, secţiunea „circulaţia pietonilor”. Acostamentul poate fi folosit şi de biciclişti sau conducătorii altor vehicule fără motor.

Ordonanţa 43 din august 1997, privind regimul drumurilor, spune că „este interzisă circulaţia autovehiculelor pe acostamente, şanţuri, trotuare, pe spaţii de siguranţă ale drumurilor şi podurilor, precum şi pe banda de urgenţă sau mediană a autostrăzilor”. Potrivit IGPR, încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau juridice, conform art.61, aliniat 1, litera a din acelaşi act legislativ.

În situaţia în care, circulând pe acostament, automobilistul va lovi un pieton sau un biciclist, iar acesta se află în afara localităţii şi nu există trotuar, automobilistul poate fi considerat vinovat de decesul sau rănirea pietonului, potrivit prevederilor menţionate.

Poliţia a cerut lărgirea drumului

Poliţia Română susţine că a avertizat în numeroase rânduri CNAIR asupra situaţiei şi că a cerut lărgirea benzii astfel încât să se poată circula pe două benzi pe sens. „Poliţia Română a transmis mai multe solicitări către administratorul drumului public, pentru schimbarea soluţiei constructive a DN2 prin extinderea platformei acestuia şi realizarea a câte două benzi de circulaţie pe fiecare sens de mers”, spune IGPR într-un răspuns adresat Digi24.ro.

În afară însă de hârtii oficiale, IGPR nu face nimic. Conştientă că dacă ar impune ca traficul să aibă loc doar pe carosabil ar micşora viteza de circulaţie a vehiculelor, Poliţia închide ochii şi nu dă amenzi.

Întrebată câte amenzi a acordat de la începutul anului pentru circulaţie pe acostament, IGPR nu spune că nu a dat nicio amendă pentru aceasta, ci că nu are o evidenţă a amenzilor aplicate pe acest subiect, deoarece ar ţine evidenţa sancţiunilor doar pe Codul Rutier, nu şi pe Ordonanţa privind regimul drumurilor care interzice circulaţia pe acostament.

Şoferi furioşi din cauza lipsei infrastructurii

Unul dintre şoferii profesionişti iritaţi de situaţie este Coman Tite din Focşani. El are mai multe postări pe Facebook dedicate subiectului şi a postat inclusiv înregistrări video cu accidente petrecute din cauza depăşirilor. „Camioanele circulă pe acostamentul acela pentru a favoriza un trafic cât mai fluid, altfel accidentele ar fi mult mai multe şi mai grave prin forţarea depăşirii de către alţi conducători auto şi neavând spaţiul şi timpul necesar din cauza traficului foarte aglomerat”, spune el într-o postare pe Facebook. Trebuie spus însă că mulţi conducători auto de TIR-uri refuză să se retragă pe acostament. „Am spus-o şi o mai repet , DN2 - E85 până la o viitoare Autostrada spre Moldova are nevoie de modernizare rapidă. Murim ca proştii, din vina noastră, a altora, dar unul din «n» principalele motive ale accidentelor este şi configuraţia drumului. Ţine locul unei autostrăzi, străbate jumătate din ţară. Nu mai face faţă nici tâmpiţilor, nici traficului”, susţine Coma Tite.

DN2 este una dintre cele mai circulate şosele ale ţării. Pe acesta circulă zilnic în medie între 8.000 şi 20.000 de vehicule, valoare la care se justifică economic construirea unei autostrăzi.

Circulaţie pe acostament interzisă în alte ţări

Maria Lascu afirmă că în alte ţări Poliţia nu permite circulaţia pe acostament. „În alte ţări nu se circulă pe acest acostament şi aceasta nu pentru că şoferii lor sunt mai conştiincioşi, ci pentru că traficul este supravegheat prin camere video, amenzile sunt mari, iar conducătorilor auto le pasă de banii lor câştigaţi cinstit”, spune fostul responsabil pentru siguranţă rutieră din CNAIR. Ea propune o soluţie simplă care adoptată ar ameliora situaţia. „Modificarea marcajului orizontal, prin lărgirea benzii de circulaţie la cinci metri si un acostament de un metru, ar rezolva problema, aşa cum este pe DN1”, conchide fostul responsabil de siguranţa traficului de la CNAIR.