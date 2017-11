Firmele de stat, marii restanţieri la buget

« Alte stiri din categoria National

Topul celor mai mari restanţe la bugetele de asigurări sociale e dominat de firme de stat cu datorii istorice uriaşe, potrivit cifrelor oficiale ale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), consultate de HotNews.ro. Aceste companii, deţinute de guvern, ministere sau instituţii locale, au datorii istorice de miliarde de lei, acumulate în timp. Compania Naţională a Huilei are datorii de 3,7 miliarde de lei, aproape un miliard are Societatea pentru închiderea minelor, CFR are 600 milioane de lei.

Miniştrii Guvernului Tudose au anunţat că vor schimba legea, astfel încât neplata asigurărilor sociale să fie infracţiune pedepsită cu închisoarea. Raţionamentul Guvernului a fost următorul: încasările din asigurări sociale au scăzut după ce Curtea Constituţională a României (CCR) a declarat neconstituţional în 2015 articolul care arată că stopajul la sursă (neplata de către angajator a contribuţiilor reţinute de la angajaţi) este infracţiune. CCR a cerut definirea mai clară a stopajului la sursă. Guvernul vrea să reincrimineze neplata de către angajator a contribuţiilor sociale oprite de la angajat, dar pentru asta ar fi nevoie că toate contribuţiile să treacă din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. Miniştrii nu au explicat până acum de ce au ales acest mecanism extrem de complicat în loc să facă o simplă modificare de legislaţie în sensul cerut de CCR.

Lista restanţierilor e dominată de firmele cu capital de stat sau regiile autonome. Astfel, primele 12 poziţii sunt ocupate de aceste firme, care adună aproape şapte miliarde de lei din totalul de 18 miliarde de lei restanţe la bugetul asigurărilor sociale.

PSD a uitat să-şi plătească obligaţiile

De asemenea, PSD Bucureşti apare în statistica furnizată de ANAF, ca având restanţe la bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv bugetul asigurărilor de sănătate. Organizaţia are de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat 78.879 lei (din care 36.906 lei reprezintă obligaţii fiscale accesorii). La bugetul asigurărilor sociale de sănătate, aceeaşi filială social-democrată apare cu o restanţă de 27.441 lei (din care 12.664 lei reprezintă obligaţii fiscale accesorii). O restanţă apare şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar suma este mult mai mică: 2.439 lei.

Preşedintele filialei, Gabriela Firea, a precizat că datoriile sunt vechi, acumulate înainte de 2015, şi că în prezent PSD Bucureşti nu mai are angajaţi, doar voluntari de la organizaţiile de tineret, pensionari şi femei.

Ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, a explicat necesitatea transferului contribuţiilor sociale prin faptul că sunt mulţi angajatori care nu plătesc pentru angajaţi. „Vreau să vă prezint câteva cifre care justifică necesitatea realizării transferului de contribuţii şi necesitatea implementării acestei măsuri. Vreau să vă spun că la data de 30.09.2017 există 157.798 de angajatori care nu au plătit contribuţii sociale pentru angajaţii lor. Și acum am să vă menţionez şi numărul angajaţilor aferent acestor companii. Este vorba de 2.076.097 de angajaţi. Deci vă daţi seama că este o pondere foarte mare şi un număr foarte mare al celor care până acum evitau plata contribuţiilor sociale ale angajatului către bugetul de stat”, a explicat Ionuţ Mişa.

Lista datornicilor

1. Compania Naţională a Huilei SA, Timişoara 3.733.250.565 lei

2. Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor 941.917.919 lei

3. Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, Bucureşti 601.596.646 lei

4. Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA 431.329.663 lei

5. Societatea Naţională a Cărbunelui SA, Ploieşti 301.681.163 lei

6. Romaero SA, Bucureşti 183.844.314 lei

7. Moldomin SA, Timişoara 159.063.957 lei

8. Urban SA 149.212.918 lei

9. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, Craiova 142.045.449 lei

10. Regia Autonomă de Transport Public Iaşi, Iaşi 125.192.297 lei

11. Centrala Electrică de Termoficare Iaşi SA, Iaşi 120.543.005 lei

12. CFR - Marfă SA 117.668.262 lei

13. SC Republica SA 104.332.417 lei

14. SC Aversa SA 104.086.153 lei

15. Intervenţii Feroviare SA 94.449.185 lei

16. Minvest SA Deva Filiala Bradmin Timişoara 92.958.260 lei

17. Miniera Banat SA, Timişoara 86.398.695 lei

18. Fepa SA, Iaşi 85.892.311 lei

19. Zlatmin Zlatna SA 84.203.130 lei

20. Minvest Deva Filiala Arieşmin Baia de Arieş SA, Braşov 80.823.534 lei