Tăriceanu vede maşinaţiuni ale DNA în acuzarea lui Dragnea, opoziţia cere demisia şefului deputaţilor

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat ieri că punerea sub acuzare de către DNA a liderului PSD, Liviu Dragnea, într-un nou dosar de corupţie se înscrie în siajul precedentelor din ultima vreme care arată o încercare de răsturnare a actualei coaliţii. „Punctul meu de vedere este acela de a reafirma ce am spus şi în trecut. Până la o decizie a instanţei, orice persoană care e chemată în faţa instituţiilor de anchetă este nevinovată. Mai mult, având în vedere precedentele numeroase din ultima vreme, care arată în mod clar o încercare de răsturnare a actualei coaliţii, a actualei majorităţi şi a Guvernului, prin diferite mijloace, nu am nimic de adăugat. În funcţie de evoluţiile acestui dosar, voi putea face şi alte comentarii”, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului, trimis în judecată de DNA pentru sperjur.

În schimb, preşedintele USR, Dan Barna, i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la şefia deputaţilor. „Vă propun să ne imaginăm unde ar fi fost România dacă în ultimul an Parlamentul şi Guvernul s-ar fi ocupat cu adevărat de guvernare şi nu de lupta cu Justiţia. USR consideră că această situaţie trebuie să înceteze. Îi cerem lui Liviu Dragnea să-şi dea demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi să se ocupe de problemele pe care le are cu Justiţia. Nu este posibil ca Guvernul şi Parlamentul să se comporte de un an de zile precum casa de avocatură a persoanelor cu probleme penale şi a domnului Liviu Dragnea”, a afirmat Barna.

De asemenea, preşedintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut lui Liviu Dragnea să facă un pas înapoi şi să se retragă de la şefia Camerei Deputaţilor. „După cum ştiţi, noi am depus o modificare a regulamentului Camerei Deputaţilor, astfel încât să punem iniţia procedura de schimbare a preşedintelui Camerei Deputaţilor din funcţie. Ar fi trebuit să renunţe de mult, dar, din păcate, Dragnea şi PSD nu înţeleg că într-un stat de drept, într-o democraţie, indivizi de felul lui ar trebui să facă un pas înapoi din politică”, a afirmat preşedintele PNL.