PSD scoate oamenii în stradă pentru Dragnea

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ieri că orice organizaţie a partidului din ţară poate să organizeze manifestaţii publice oricând în sprijinul guvernării şi pentru a denunţa „statul paralel”, care, prin procurorii DNA, are curajul de a instrumenta dosare penale liderului partidului. „Am decis astăzi (n.r. - ieri) în Comitetul Executiv Naţional (CExN) ca orice organizaţie PSD din ţară să poată să organizeze manifestări publice oricând, stabilind data, locul şi motivul pentru care vor să facă această manifestaţie, coordonându-se sau nu între judeţe”, a precizat Dragnea, la Băile Herculane, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Întrebat dacă va fi organizată o manifestaţie mare la Bucureşti pentru susţinerea Guvernului, liderul social-democraţilor a spus că nu ştie. „Nu ştim. Una nu exclude pe alta”, a precizat el.

De asemenea, CExN al PSD şi-a manifestă sprijinul faţă de majoritatea PSD-ALDE, modificarea legilor justiţiei şi Guvernul Tudose, adoptând o rezoluţie în unanimitate pe această temă.

În preambulul rezoluţiei, social-democraţii arată că Executivul şi-a îndeplinit toate angajamentele luate în campanie şi se face trimitere la raportul cu cele 100 de realizări.

Totodată, în textul aprobat este invocată existenţa „statului paralel şi ilegitim”, care „încearcă să preia controlul” şi foloseşte resurse publice. Totodată, este criticată „lipsa de reacţie, complice, a preşedintelui României”.

Întrebat la ce se referă sintagma „stat paralel şi ilegitim”, care apare de mai multe ori în cuprinsul rezoluţiei adoptate ieri, dacă este vorba de persoane sau de instituţii, Dragnea a răspuns: „Da”. La insistenţele jurnaliştilor, şeful PSD a arătat că despre statul paralel „se vorbeşte în spaţiul public de foarte mult timp”.

Întrebat dacă rezoluţia votată de PSD are legătură cu cel de-al treilea dosar penal deschis recent de DNA, dosarul „Tel Drum”, Dragnea a răspuns iritat: „Vreţi să spuneţi că tot ce se vorbeşte de peste un an de zile are legătură cu al treilea dosar?”.

Liderul PSD a reacţionat şi la criticile preşedintelui Klaus Iohannis, care a declarat, în cursul zilei de ieri, că o persoană cercetată penal nu are ce căuta în conducerea statului. „El vede şi ştie bine, e la curent demult cu asta. Nu a spus nimic nou. Probabil că numai cei care iau câteva case de la stat prin fals pot sta acolo (n.r. - în conducerea statului)”, a declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a mai spus că rezoluţia adoptată de Comitetul Executiv al PSD la Băile Herculane nu este îndreptată împotriva lui Klaus Iohannis. Răspunzând unei întrebări, liderul PSD a mai spus că la şedinţa CEx de vineri nu s-a discutat despre luarea unor măsuri împotriva şefului statului. „N-am luat în calcul şi nu luăm în calcul măsuri împotriva preşedintelui”, a adăugat Dragnea.

Social-democraţii s-au reunit ieri la Băile Herculane într-un CExN, pentru a analiza stadiul implementării programului de guvernare.