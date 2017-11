Iarnă geroasă şi bogată în zăpadă

« Alte stiri din categoria National

Meteorologii estimează pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie o vreme ce se va încadra, în general, în limitele normale ale perioadei de iarnă, local mai coborâte în centrul, nordul şi nord-estul ţării, în timp ce precipitaţiile vor fi excedentare în majoritatea regiunilor, relevă prognoza de specialitate, valabilă pentru intervalul decembrie - februarie 2017, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

„În lunile noiembrie şi decembrie, primele luni ale sezonului rece, este normal să fie şi perioade în care temperaturile noaptea să scadă sub limita gerului, se cunoaşte faptul că în decembrie există o posibilitate foarte mare să apară perioade în care temperaturile să fie sub 20°C. Statistica ne arată că în medie, în luna decembrie, se poate să avem un episod de viscol, iar în ianuarie şi februarie, vom cel puţin două viscole. Oricând ne aşteptăm să apară fenomene extreme, manifestări cu aspect violent pe durate şi suprafeţe relativ restrânse pentru că tot am avut asemenea episoade şi primăvara, iarna şi în toamnă. Deci trebuie să fim foarte atenţi ce urmează dincolo de jumătatea lunii ianuarie şi mai ales în luna februarie, ştiut fiind că în ultimii ani episoadele cu ger mai sever au fost în această perioadă a iernii”, a declarat directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu.

În luna decembrie, temperatura medie lunară va avea valori apropiate de normalul climatologic, local mai coborâte în regiunile centrale şi nord-estice, dar şi mai ridicate în sud-est. Meteorologii se aşteaptă la temperaturi medii cuprinse între -5°C şi 0°C în Transilvania şi Moldova, între 0°C şi 2°C, în Banat şi Crişana, între -2°C şi 1°C, în Oltenia şi Muntenia, iar în Dobrogea, între 0°C şi 3°C. De asemenea, precipitaţiile totale în luna decembrie vor fi, local, excedentare în regiunile centrale, estice şi sud-estice şi apropiate de mediile climatologice în restul teritoriului. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii sunt estimate în Maramureş (până la 92 l/mp) şi Banat şi Crişana (până la 70 l/mp), iar cele mai scăzute în Dobrogea şi Moldova (până la 40 l/mp).

Pentru luna ianuarie, meteorologii estimează temperaturi medii ale aerului ce vor fi apropiate de normal, exceptând centrul, nordul şi nord-estul ţării, unde vor fi, local, sub media climatologică. În condiţiile în care media multianuală a lunii este de -2,1°C, cele mai scăzute temperaturi medii se vor înregistra în zona Moldovei şi Transilvaniei (între -7°C şi -1°C), iar valori termice medii mai ridicate se vor consemna în Muntenia (între -2°C şi 0°C) şi Dobrogea (-1°C şi 2°C).

Cantităţile totale de precipitaţii vor fi în luna ianuarie, în general, excedentare în cea mai mare parte a teritoriului. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se vor consemna în Maramureş (până la 74 l/mp, dublu faţă de media anuală), Oltenia (până la 57 l/mp) şi Banat-Crişana (până la 54 l/mp). La polul opus se află Dobrogea şi Moldova, cu cantităţi de precipitaţii cuprinse între 14 şi 31 l/mp, la jumătate din media anuală.

Potrivit ANM, în ultima lună de iarnă calendaristică, temperaturile medii vor avea valori apropiate de normalul climatologic în cea mai mare parte a ţării, media lunară fiind stabilită la -1°C. Pe regiuni, temperaturile medii vor fi cuprinse între -5°C şi 0°C, în Moldova şi Transilvania, între -2°C şi 2°C în Oltenia, şi între 0°C şi 2°C, în Banat şi Dobrogea.

În februarie, cantităţile totale de precipitaţii vor fi apropiate de normalul climatologic în regiunile sudice şi estice, dar în restul ţării vor fi în general excedentare.

Estimările sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, şi au un grad de realizare de aproximativ 60%.

Patru coduri roşii emise iarna trecută

Evenimentul cel mai sever al iernii 2016/2017 l-a reprezentat viscolul din intervalul 5-7 ianuarie 2017, acesta impunând emiterea a patru coduri roşii în ziua de 6 ianuarie 2017.

Media climatologică pentru iarna 2016/2017 a fost de -2,5°C, faţă de valoarea din iarna precedentă de 1,3°C şi de faţă de o medie de -1,3°C în perioada 1981-2010. În 2016, au fost emise 101 avertizări generale, în creştere de la 96 în 2015.

De asemenea, în iarna 2016-2017 au fost emise 24 de avertizări nowcasting cod portocaliu, faţă de nouă în iarna 2015-2016.