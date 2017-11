Sechestru DNA pe averea lui Dragnea

« Alte stiri din categoria National

Procurorii DNA au pus sechestru pe toată averea lui Liviu Dragnea şi a celorlalţi suspecţi din dosarul „Tel Drum”. Procurorii vor să se asigure că se poate recupera prejudiciul din dosarul deschis la sesizarea OLAF (n.r. - Oficiului European Antifraudă), care se ridică, în cazul lui Dragnea, la 27,3 milioane de euro (127,5 milioane de lei). Astfel, potrivit unui comunicat DNA, liderul PSD s-a ales cu sechestru asigurător şi poprire asigurătorie „asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, acţiunilor şi părţilor sociale deţinute de acesta în cadrul persoanelor juridice de drept privat, asupra sumelor de bani din conturile bancare, precum şi asupra sumelor de bani datorate acestuia cu orice titlu, de către terţe persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de chirie”.

Vizaţi de aceleaşi măsuri asigurătorii sunt şi Florea Neda, reprezentant al SC Tel Drum SA, (sechestru de în valoare de 31,3 milioane de lei - 6,7 milioane de euro), dar şi trei funcţionari în cadrul CJ Teleorman la data faptelor: Mugur Băţăuş (127,5 milioane de lei - 27,3 milioane de euro), Victor Piperea (64 milioane de lei - 13,8 milioane de euro) şi Marin Predescu (32,2 milioane de lei - şapte milioane euro).

Potrivit procurorilor DNA, „până în acest moment, nici autoritatea de management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene) nu s-a constituit parte civilă cu privire la sumele ce ar fi fost obţinute nelegal din fonduri europene de peste 20 de milioane de euro), nici Consiliul judeţean Teleorman nu s-a constituit parte civilă cu privire la prejudiciul ce ar fi fost produs prin infracţiunile de abuz în serviciu (peste 31 de milioane de lei)”.

Liderul PSD întâmpinat cu huiduieli şi aplauze

Liviu Dragnea a ajuns ieri, la ora 17:30, la sediul DNA, pentru a i se aduce la cunoştinţă măsurile dispuse de procurorul de caz. El a fost huiduit de mai multe persoane aflate în faţa DNA, care au strigat „Demisia”. Liderul PSD şi-a făcut cu dificultate loc prin mulţime şi printre jurnalişti, flancat de jandarmi.

De asemenea, în faţa sediului PSD au venit, din nou, câteva zeci de membri ai PSD, între care secretarul general Marian Neacşu şi deputatul Cătălin Rădulescu. „Suntem o sumă de colegi care au simţit nevoia să vină ei. Suntem membri de partid, dar nu este o acţiune de partid”, a spus Marian Neacşu, care a adăugat că „orice persoană chemată la un for represiv ca DNA are nevoie de susţinere”.

La sediul DNA au fost mobilizate forţe impresionante de jandarmi, aşa cum s-a întâmplat şi în 13 noiembrie, când Liviu Dragnea a fost la DNA pentru a fi anunţat că a fost pus de urmărire penală.

Dragnea a plecat după 30 de minute, în aceeaşi atmosferă încinsă din faţa sediului DNA, fără a face nicio declaraţie.

Liviu Dragnea se victimizează

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat ieri că aceia care sunt împotriva sa se ascund în spatele unor instituţii şi „crucifică oameni” şi a reafirmat că a fost făcut ţintă de aceştia, de această dată urmărindu-se „blocarea Legilor Justiţiei”.

„Îl văd foarte interesant (n.r. - sechestrul DNA), în sensul că, sigur, noi încă mai credeam şi unii mai credem că putem deveni o ţară normală în care nu afli din presă lucrurile astea - informaţii date pe surse, nu, pe canale neoficiale şi nelegale. Am fost făcut ţap ispăşitor la referendumul din 2012 pentru că trebuia - nu? - să se păstreze cinstea obrazului cuiva la cele două milioane de voturi fraudate, după ce au votat 7,4 milioane de români şi au votat degeaba, s-a ajuns la a fi condamnat pentru că s-au trimis nişte sms-uri de la partid şi, de fapt, oamenii au venit la vot, am fost făcut ţintă de câte ori PSD-ul a vrut să facă ceva important pentru România. Acum sunt folosit ca mijloc pentru a bloca Legile Justiţiei şi de către cine? De către oamenii care se ascund. Eu sunt preşedintele Camerei, dar sunt doar un om. Sunt preşedintele PSD, sunt tot doar un om, dar totuşi sunt un om cu faţă, cu vorbe, adică sunt la vedere, cei care sunt împotriva mea se ascund în spatele unor instituţii şi crucifică oameni, dar, aşa cum am convenit la CExN, am spus colegilor mei să facă abstracţie de toate aceste lucruri împotriva mea şi să-şi urmeze drumul aşa cum am stabilit în campania electorală pe lângă măsurile economice şi măsurile pentru a face dreptate în ţară”, a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului.

Dosar deschis la sesizarea OLAF

Pe 13 noiembrie, DNA anunţa că Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituire de grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost săvârşite în dosarul „Tel Drum” în calitate de preşedinte al CJ Teleorman. În dosar mai sunt urmărite penal alte opt persoane pentru fapte similare.

DNA preciza că dosarul a fost deschis la sesizarea Oficiului European Antifraudă (OLAF) transmisă în urmă cu un an, privind suspiciunea săvârşirii mai multor infracţiuni, între care obţinerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanţări din fonduri europene pentru lucrări de reabilitare de drumuri judeţene.