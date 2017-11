UDMR nu va vota moţiunea de cenzură

« Alte stiri din categoria National

Parlamentarii UDMR se vor abţine la moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi USR, a anunţat ieri preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor. „Am analizat textul moţiunii de cenzură, ştiind că orice decizie poţi să o iei în funcţie de text. Am informat colegii mei despre discuţia purtată cu Raluca Turcan şi Iulian Dumitrescu la solicitarea lor săptămâna trecută şi am analizat tot ce înseamnă în acest moment moţiunea de cenzură, conţinutul moţiunii de cenzură, oferta celor care au iniţiat moţiunea de cenzură, dacă propun ceva în locul Guvernului actual, în locul programului de guvernare şi am constatat că nu există, la concluzii, altceva decât un deficit de 3%, chiar e necesar să nu avem un deficit mai mare de 3%, transparenţă şi reducerea birocraţiei, dar nu nume de premier, nu direcţia în care vor să ducă ţara, nu politici publice în sectoarele cele mai importante şi nu elemente din programul de guvernare, măcar baza pe care se poate construi un program de guvernare. În aceste condiţii e greu să susţii o astfel de moţiune de cenzură, e aproape imposibil”, a afirmat Kelemen Hunor, după şedinţa grupurilor reunite ale parlamentarilor UDMR.

El a precizat că parlamentarii Uniunii vor fi prezenţi la dezbaterea moţiunii, dar se vor abţine la vot şi vor introduce cele două bile albe în urna neagră. „Vom fi prezenţi la dezbatere pentru că moţiunea de cenzură este un instrument democratic indiferent unde stai, de partea celor care critică Guvernul sau pe partea coaliţiei, prezenţa din acest punct de vedere este importantă, dar nu putem susţine moţiunea de cenzură, după cum nu putem susţine în totalitate Guvernul, dar probabil că ne vom abţine de la vot. Asta înseamnă că ambele bile vor fi introduse în urna neagră”, a adăugat Kelemen Hunor.

Acesta a explicat faptul că, la discuţia cu Raluca Turcan, i-a spus acesteia că trebuie să ştie toată lumea ce va urma a doua zi după trecerea moţiunii de cenzură, cine va fi premierul, în ce direcţie se merge mai departe cu Guvernul, dar nu a primit un răspuns.

El a arătat, pe de altă parte, că politicile fiscale introduse de PSD şi ALDE conţin elemente care pot fi benefice, dar şi lucruri cu care UDMR nu este de acord. „Reducerea impozitului pe profit de la 16 la 10% nu credem că este un lucru rău, dar transferul contribuţiilor de la angajator la angajat nu este un lucru bun... De aceea noi încercăm să propunem modificarea OUG sau amendarea legislaţiei”, a mai spus Kelemen Hunor.