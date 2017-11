Astăzi se decide soarta Guvernului în Parlament

« Alte stiri din categoria National

Moţiunea de cenzură depusă de PNL şi USR, intitulată „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”, va fi dezbătută şi supusă votului astăzi, de la ora 11:00, după cum au decis Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a precizat ieri că a fost majorat şi timpul de dezbatere. „Eu voi fi prezent şi colegii noştri vor fi prezenţi. Am şi majorat timpul de dezbatere propus cu 50%. Ceea ce zic că este bine, pentru a da mai multă consistenţă unei dezbateri democratice importante. Vom fi prezenţi. Nu am hotărât să nu votăm, dar, întâi de toate, vreau să ascultăm şi argumentele celor de la Opoziţie când prezintă moţiunea, în dezbateri. Va fi foarte interesant să vedem ce argumente au, pentru că mi se pare că este mai degrabă un exerciţiu de imagine. PNL ştie că are zero şanse ca această moţiune să treacă, dar vor să arate că se agită, şi fără rost”, a declarat Tăriceanu.

Parlamentarii UDMR se vor abţine la moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi USR. „Am analizat textul moţiunii de cenzură, ştiind că orice decizie poţi să o iei în funcţie de text. Am informat colegii mei despre discuţia purtată cu Raluca Turcan şi Iulian Dumitrescu, la solicitarea lor, săptămâna trecută şi am analizat tot ce înseamnă în acest moment moţiunea de cenzură, conţinutul moţiunii de cenzură, oferta celor care au iniţiat moţiunea de cenzură, dacă propun ceva în locul guvernului actual, în locul programului de guvernare şi am constatat că nu există, la concluzii, altceva decât un deficit de 3%, chiar e necesar să nu avem un deficit mai mare de 3%, transparenţă şi reducerea birocraţiei, dar nu nume de premier, nu direcţia în care vor să ducă ţara, nu politici publice în sectoarele cele mai importante şi nu elemente din programul de guvernare, măcar baza pe care se poate construi un program de guvernare. În aceste condiţii e greu să susţii o astfel de moţiune de cenzură, e aproape imposibil”, a declarat marţi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a criticat stabilirea zilei de astăzi pentru dezbaterea moţiunii de cenzură, acuzând graba coaliţiei pentru închiderea rapidă a subiectului. El anunţă că liberalii vor organiza un protest, începând cu ora 11:00, în jurul Parlamentului. De altfel, liberalii i-au chemat pe cei nemulţumiţi de actuala guvernare în Parcul Izvor pentru a face un lanţ uman în jurul Palatului Parlamentului în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură.