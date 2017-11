Stela Popescu, răpusă de un accident vascular

« Alte stiri din categoria National

Actriţa Stela Popescu a murit din cauza unul accident vascular cerebral masiv şi era decedată de aproximativ 12 ore când a fost găsită. Este posibil ca accidentul să se fi produs în urmă cu două-trei zile. Stela Popescu nu avea leziuni externe.

Imagini de la un eveniment la care actriţa a participat în urmă cu două zile o arată agitată, confuză şi cu un discurs incoerent.

Stela Popescu, care peste o lună ar fi împlinit 82 de ani, a fost găsită moartă, joi, în locuinţa sa, de către fiica sa adoptivă, care a sunat la 112. La faţa locului au fost trimise două echipaje SMURD (tip B şi C), însă actriţa era decedată, nemaiputând fi făcute manevre de resuscitare.

Poliţia Capitalei a a anunţat că a deschis dosar penal pentru moarte suspectă, conform procedurilor, în condiţiile în care actriţa a fost găsită decedată în locuinţă. Dosarul penal a fost deschis de către Serviciul Omoruri. „Cercetările sunt efectuate de către compartimentul Morţi Suspecte din cadrul Serviciului Omoruri, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti”, a precizat Poliţia Capitalei.

Surse din rândul anchetatorilor spun că rudele le-au declarat poliţiştilor că actriţa suferea de diabet, fără a fi cunoscută cu alte boli.

Depusă la Teatrul „Constantin Tănase”

Sicriul cu trupul neînsufleţit al actriţei Stela Popescu a fost depus, ieri, la Sala Savoy a Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. Aproximativ 100 de persoane care au cunoscut-o pe marea actriţă de pe scenă sau din faţa micilor ecrane, dar şi actori, printre care Mitică Popescu, Alexandru Arşinel, Vasile Muraru, preşedintele UCIN, Laurenţiu Damian, s-au aflat în faţa teatrului şi au aplaudat.

În foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” s-au depus deja mai multe coroane de flori. „Simt că este o pierdere pentru teatrul românesc. Eu am cunoscut-o doar pe scenă, am ascultat piese de teatru la radio, am văzut-o la televizor”, a afirmat Adrian Stănescu, un tânăr de 30 de ani, care a aşteptat, încă de la ora 10:00, să-i aducă un ultim omagiu actriţei.

„A fost o actriţă unică, căreia i-am admirat forţa de viaţă. Este o pierdere uriaşă pentru lumea artistică”, a spus şi Veronica Mihai.

Stela Popescu va fi înmormântată mâine la cimitirul din Cernica, alături de soţul actriţei, Puiu Maximilian.