Conturi de Facebook blocate în timpul protestelor

Zeci de persoane care au participat duminică seară la protestele din ţară, dar şi din diaspora, se plâng că le-au fost blocate conturile de Facebook, şi nu puteau posta nimic pe paginile personale ale reţelei de socializare, relatează Europa FM.

Mesajele automate trimise de Facebook erau standard, de genul „postările sunt suspecte de spam” sau „încalcă standardele comunităţii”.

Oamenii se plâng că le-ar fi fost blocate conturile, după ce au distribuit sau publicat materiale legate de protestele antiguvernamentale. Unora le-au fost deblocate conturile după 24 de ore.

Printre aceste persoane se află Sorina Stallard. Ea locuieşte în Birmigham, Marea Britanie şi a participat la protestele din diaspora. „Am postat în drum spre protest o poză cu un apus de soare şi când am ajuns la protest, la ora 16:00. Am dat check-in ca să mă înregistrez, cu tag la cinci persoane care erau cu mine, dar nu mai puteam posta nimic. Mai departe am reclamat la Facebook, am spus că e o greşeală. Nu am primit nici un răspuns, dar s-a deblocat contul după 24 de ore”, a povestit, la Europa FM, Sorina Stallard.

Reţeaua de socializare Facebook foloseşte un algoritm prin care o persoană poate fi blocată dacă este reclamată ca ar distribui mesaje de tip spam. Foarte multe reclamaţii s-au strâns pe pagina lui Dragoş Stanca, şeful unei companii ce lucrează cu Facebook. El a declarat la Europa FM, că într-adevăr, duminică seară a fost semnalat un număr mai mare de conturi blocate, faţă de o zi obişnuită. El subliniază că algoritmul Facebook-ului depinde însă de un robot. „Procedura Facebook de blocare şi deblocare a conturilor este un secret. Să spune de exemplu că, fără ca această cifră să fie corectă, că în acest moment, algoritmul a decis că un număr de 60 de raportări să zicem, pentru o postare, acea postare este suspendată şi contul temporar dezactivat. Dacă să spunem că, cei care iau decizii, într-o tabără sau alta, găsesc de cuvinţă să investească o sumă X, e posibil ca într-un fel sau altul să se încerce o manipulare a algoritmului Facebook, dar asta este o chestiune circumstanţială, care nu are cum să aibă efect”, a declarat Dragoş Stanca.

Zeci de mii de oameni au mărşăluit duminică în mai multe oraşe din ţară în cadrul unor manifestaţii antiguvernamentale de amploare. „Aţi reuşit, ne-aţi unit”, a fost deviza sub care au fost organizate acţiunile de stradă - la care au luat parte, în premieră, şi două mari confederaţii sindicale: BNS şi Cartel „Alfa”. Oamenii au cerut, între altele, retragerea din Parlament a proiectului care modifică Legile Justiţiei, respingerea noului Cod fiscal şi demisia imediată a Guvernului.

Primul ministru nu se simte vizat de proteste

Premierul Mihai Tudose a declarat, referitor la protestele de duminică seara, că Legile justiţiei nu mai sunt în sarcina Guvernului şi a negat că printre motivele de nemulţumire ale celor care au ieşit în stradă s-ar afla şi modificările la Codul fiscal, respectiv trecerea contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.

La ieşirea de la întâlnirea cu senatorii PSD, jurnaliştii au vrut să afle de la premier opinia sa despre zecile de mii de români care au protestat, duminică seara, împotriva Legilor justiţiei. „Am avut eu 45.000 de oameni în stradă? Eu nu am auzit... Legile justiţiei sunt în Parlament. Deci, nu răspund eu ca şi Guvern. În ceea ce priveşte modificările la Codul fiscal, îşi urmează cursul, sunt în Parlament”, a spus şeful Executivului.

„M-am uitat şi eu la televizor aseară, da? Bănuiesc că ne-am uitat la acelaşi televizor, da? Eu nu am văzut vreo palmă d-aia mare cu fiscalitatea”, a mai spus Tudose, la insistenţele jurnaliştilor.

„Ce am înţeles eu din ce am văzut în stradă sau din ce a fost invocat în stradă este că trebuie să continuăm. Şi am avut o discuţie şi cu ministrul de Finanţe, să explice mai bine, mai des ce se întâmplă, că nu scade leafa nimănui din sectorul privat şi cu atât mai puţin la stat, cu câteva excepţii cei care au avut acum, când stăm de vorbă, şi lucrau la stat, nişte salarii extraordinar de mari”, a mai declarat Tudose.