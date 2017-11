Grav accident în Maramureş

« Alte stiri din categoria National

Un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri a fost implicat ieri într-un accident, pe DJ 186, între localităţile Onceşti şi Vadu Izei, din judeţul Maramureş, intrând în coliziune cu un autocamion. 18 persoane rănite, dintre care două prezintă traumatisme multiple.

Din primele date se pare că vinovat pentru producerea accidentului este şoferul autobuzului. „Eu am vrut să intru pe drumul lateral, autobuzul a venit din spate, eu am acordat prioritate, pentru că au venit două maşini din faţă şi am simţit că mă izbeşte din spate autobuzul. Nu pot să zic ce viteză avea, poate a fost neatenţie la volan”, a spus şoferul autocamionului.

La nivelul judeţului Maramureş s-a declanşat planul roşu de intervenţie.

Au fost alertate pentru intervenţia la faţa locului un echipaj de descarcerare, două echipaje de prim ajutor SMURD, o autospecială de transport victime multiple şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă. „17 victime rănite în urma accidentului au ajuns la Spitalul din Sighetu Marmaţiei pentru investigaţii medicale, două victime se află în stare gravă, cu multiple traumatisme; persoanele sunt conştiente şi cooperează cu medicii. O altă persoană, cu răni uşoare, a refuzat să fie preluată de echipajele aflate la intervenţie”, a spus Oana Alexa Goncz, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş.

Totodată, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Baia Mare, Sorina Pintea, a precizat că dacă Spitalul Orăşenesc Sighetu Marmaţiei va fi depăşit de gravitatea situaţiei, o parte dintre victime, cele mai grave vor fi transferate la Baia Mare. „Persoanele rănite au fost trimise, conform procedurii, la cea mai apropiată unitate medicală, Spitalul Orăşenesc Sighetu Marmaţiei, unde în funcţie de situaţie urmează să fie efectuată o triere a cazurilor, iar, în caz de necesitate, persoanele transferate spre SJU Baia Mare. La locul accidentului se află şi un medic al Serviciului Judeţean de Ambulanţă, alături de echipajele de intervenţie SMURD. SJU Baia Mare este pregătit să prea răniţii dacă situaţia o va impune”, a spus Sorina Pintea.

Poliţiştii maramureşeni au declanşat o anchetă în urma căreia urmează să clarifice toate circumstanţele accidentului şi să stabilească vinovaţii.