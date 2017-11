Premierul are încredere în OLAF

« Alte stiri din categoria National

Premierul Mihai Tudose a declarat ieri că are încredere în Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Şeful Executivului a fost întrebat de jurnalişti la Parlament dacă are încredere în această instituţie europeană. „Dumnezeule, asta chiar e întrebare, nu? Da, eu am încredere în OLAF”, a afirmat premierul.

Referindu-se la impozitul „zero” pentru salariile de sub 2.000 de lei, Mihai Tudose a spus: „Era în programul de guvernare. Nu a spus nimeni că e în programul de guvernare din prima zi. Guvernăm patru ani de zile, da?”.

Procurorii DNA au pus sechestru pe bunurile suspecţilor din dosarul „Tel Drum”, inclusiv pe averea lui Liviu Dragnea, pentru a recupera prejudiciul care depăşeşte 27 de milioane de euro. Instituţiile păgubite în acest dosar nu s-au constituit însă parte civilă, pentru a recupera eventuala gaură din bani publici. Dosarul a fost deschis la sesizarea OLAF.