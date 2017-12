Marian Oprişan prins de radar cu 191 km/h

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea şi al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Marian Oprişan, a rămas săptămâna trecută fără permis de conducere. El a fost surprins de radar, în judeţul Buzău, conducând pe E 85 cu 191 km/h în afara localităţii Racoviţeni. Din acest motiv, Oprişan nu va mai putea conduce 90 de zile. „Mă apropiam de localitatea Oreavu, când am fost oprit şi mi s-a spus că am depăşit viteza regulamentară. Eu nu am văzut niciun radar şi nu nu cred că am avut viteză peste limita legală. De aceea, voi contesta măsura ridicării permisului”, a declarat Marian Oprişan.

Marian Oprişan a mai rămas fără de conducere în Buzău şi în 2011. Atunci, „baronul de Vrancea” a fost pieton timp de trei luni, după ce a fost prins de radar cu 113 km/h în Râmnicu Sărat,