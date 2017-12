Opoziţia, condamnată la tăcere

« Alte stiri din categoria National

Prin votul majorităţii la putere, plenul Camerei Deputaţilor a aprobat (cu 176 voturi „pentru”, 88 voturi „împotrivă”) modificarea Regulamentului propriu în sensul schimbării ordinii în care se supun la vot amendamentele admise şi respinse. Ca urmare a acestei modificări, opoziţia nu-şi va mai putea susţine în plen propunerile. Noile reguli se aplică de astăzi, pentru că hotărârea a fost publicată rapid în Monitorul Oficial, inclusiv la dezbaterile şi votul asupra ultimelor două legi din pachetul legilor Justiţiei, Legea privind organizarea judiciară şi Legea privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Deputatul USR Cristian Ghinea acuză majoritatea PSD-ALDE, alături de UDMR, de obstrucţionare a opoziţiei. „Scriu asta din plen, unde sunt ultimele momente înainte de votul final în Cameră la măcelărirea justiţiei. Dragilor, noi am făcut ce am putut. Sub potopul injuriilor şi hărţuirii. V-am reprezentat. Ne-au pus pumnul în gură. Văd că oamenii se organizează pentru ca mesajul libertăţii să continue să fie auzit. Suntem cetăţeni liberi români şi europeni. Libertatea se pierde încet, în paşi aparent mici. E timpul să nu mai facem nici un pas înapoi”, a scris Ghinea, pe Facebook.

Şi liberalii au criticat modificarea regulamentului. „De acum înainte tot ce înseamnă poziţie firească a opoziţiei va fi imposibilă în Camera Deputaţilor. Votul de astăzi (n.r. - ieri) al majorităţii nocive PSD-ALDE-UDMR pune capăt unei democraţii în instituţia care reprezintă baza dezbaterii şi exprimării libere. Aţi intrat cu buldozerul peste drepturi fundamentele... Să vă fie ruşine!”, a declarat deputatul PNL Raluca Turcan după exprimarea votului.

Propunerea votată de plen a fost formulată de deputatul PSD Eugen Nicolicea, dar este identică, în esenţă, celei înaintate zilele trecute de deputatul PSD Florin Iordache.

Cum propunerea lui Iordache a primit raport negativ în Comisia de regulament, ca urmare a votului „împotrivă” exprimat de deputatul UDMR Marton Arpad, puterea a recurs la un artificiu: a scos din sertare un proiect mai vechi de modificare a Regulamentului Camerei, pe care l-a amendat astfel încât să rezulte forma dorită. Pentru ca această propunere să primească aviz pozitiv a fost convocată de urgenţă, ieri dimineaţă, Comisia de regulament, care a adoptat, cu patru voturi „pentru” şi trei voturi ”împotrivă”, un raport de admitere.

„După ce timpul de dezbatere aprobat a fost epuizat, dezbaterea se încheie şi preşedintele de şedinţă supune votului amendamentele cuprinse în raportul comisiei, în următoarea ordine: în primul rând, se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea unor texte, apoi amendamentele adoptate de comisie. Dacă niciunul dintre aceste amendamente nu a fost adoptat, se supun votului amendamentele respinse din raport, în ordinea înscrisă în acesta. Dacă unul dintre amendamente a fost acceptat de majoritatea deputaţilor prezenţi, celelalte amendamente se consideră respinse. Dacă niciunul din amendamentele din raport nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat, se consideră adoptată forma iniţială”, se arată în amendamentul adoptat de comisia de regulament la propunerea deputatului PSD Eugen Nicolicea.

Ca urmare a adoptării acestei propuneri, timpii de dezbatere a unui act normativ în plenul Camerei vor fi reduşi semnificativ, deoarece opoziţia nu va mai avea posibilitatea să-şi susţină în plen amendamentele respinse în comisii.