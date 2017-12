Organizaţiile civice nu renunţă la proteste

« Alte stiri din categoria National

Reprezentanţii celor 43 de organizaţii civice care s-au întâlnit ieri cu prim-ministrul Mihai Tudose i-au solicitat acestuia prorogarea aplicării legilor Justiţiei printr-o ordonanţă de urgenţă, sesizarea Comisiei de la Veneţia şi demiterea ministrului Tudorel Toader, a declarat Mihai Poliţeanu, reprezentantul mişcării civice Iniţiativa România. „Am fost la întâlnire cu premierul Mihai Tudose, unde am livrat un mesaj foarte clar şi am avut trei solicitări. Mesajul este că România este la un moment de derapaj major de la standardele democratice şi de la standardele statului de drept şi că premierul trebuie să asume responsabilităţile pe care le are şi să folosească pârghiile instituţionale pentru a stopa aceste derapaje majore”, a precizat Poliţeanu, după întâlnirea cu premierul Tudose, care a avut loc la Palatul Victoria şi a durat peste două ore.

Potrivit lui Poliţeanu, prima solicitare adresată şefului Executivului a fost sesizarea Comisiei de la Veneţia în legătură cu pachetul de legi ale Justiţiei şi, în viitor, cu legile privind modificarea Codurilor penale. „A doua solicitare pe care am avut-o a fost prorogarea aplicării legilor Justiţiei, amânarea aplicării legilor Justiţiei prin ordonanţă de urgenţă până la momentul în care Comisia de la Veneţia îşi spune opinia, un punct de vedere în legătură cu aceste legi şi are loc un dialog real între legiuitor, instituţiile independente ale statului, Comisia Europeană”, a spus Poliţeanu.

Totodată, ONG-urile i-au cerut premierului Tudose demiterea ministrului Justiţiei. „A treia solicitare pe care am avut-o a fost demiterea imediată a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, care de mult nu mai este un partener credibil din punct de vedere moral şi profesional, atât pentru societatea civilă, atât pentru instituţiile independente ale statului, cât şi pentru partenerii externi”, a arătat Poliţeanu.

El a mai precizat că la cele trei solicitări a fost primit un singur răspuns de la premier. „Răspunsul este pe sesizarea Comisiei de la Veneţia. Nu este un răspuns categoric la acest moment. A zis că în următoarele zile se va interesa asupra discuţiilor pe care le-a avut ministrul Justiţiei cu Comisia de la Veneţia şi va lua o decizie în consecinţă”, a mai afirmat Poliţeanu.

În opinia sa, discuţia cu premierul „nu este îmbucurătoare”. „Soluţia este în continuare proteste şi încă o dată proteste până când aceste legi ale Justiţiei şi modificările la legislaţia penală vor fi stopate cu totul”, a spus Poliţeanu.

Potrivit acestuia, la solicitarea privind prorogarea aplicării legilor Justiţiei, premierul a menţionat că Executivul nu-şi asumă ordonanţe de urgenţă în materia legislaţiei penale.

În opinia lui Poliţeanu, România este „la marginea prăpastiei” în acest moment. „Suntem într-un moment grav, în care separaţia puterilor în stat a fost ştearsă cu totul. Legislativul a fost pus în subordinea unor interese de natură penală ale câtorva oameni şi aici vorbesc în primul rând de preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, care au interese directe, având dosare penale”, a afirmat Poliţeanu.

La întâlnirea cu premierul au participat şapte reprezentanţi ai organizaţiilor civice: Alexandru Socol - Corupţia Ucide; Ciprian Ciocan - Vă Vedem din Sibiu, Laurenţiu Ştefănescu - Iniţiativa Timişoara, Marius Deaconu - Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Mihai Poliţeanu - Iniţiativa România, Mihai Tudorică - #REZISTENŢA, Radu Dumitriu - delegat al organizaţiilor din Diaspora.

De asemenea, alături de premierul Mihai Tudose la discuţii s-a aflat şi vicepremierul Marcel Ciolacu.