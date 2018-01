Meteorologii s-au răzgândit în privinţa iernii

« Alte stiri din categoria National

Iarna întârzie să îşi facă apariţia, iar ninsorile puternice şi furtunile anunţate de meteorologi pentru primele două luni de ale anotimpului rece vor veni undeva prin luna februarie, arată o nouă prognoză meteo.

Ultima perioadă din decembrie, cât şi prima parte a lunii ianuarie au fost caracterizate de o vreme de primăvară, cu temperaturi ce au ajuns şi la 15°C. În aceste condiţii, meteorologii anunţă că iarna îşi va intra în drepturi, însă abia în cursul lunii februarie. „Prima decadă a acestei luni aduce un regim de temperaturi plăcut, ore cu soare, dar să fim atenţi dimineaţa şi noaptea la ceaţă pentru că aduce vizibilitate scăzută. Sunt avertizări de ceaţă, vizibilitate sub 200 de metri. Să fim atenţi în trafic dimineaţa... 2018 cum spune Centrul European poate fi un an al extremelor meteorologice, alternante de perioade foarte călduroase cu valori ridicate pentru data din calendar, apoi răciri bruşte. Aici am discutat de diferenţe termice mai mari de 15°C de la o zi la alta... Luna februarie este una autentică de iarnă”, a declarat Elena Mateescu, directorul Autorităţii Naţionale de Meteorologie (ANM).

La sfârşitul toamnei directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu, ne avertiza că vom avea parte de o iarnă geroasă şi bogată în ninsori. „În lunile noiembrie şi decembrie, primele luni ale sezonului rece, este normal să fie şi perioade în care temperaturile noaptea să scadă sub limita gerului, se cunoaşte faptul că în decembrie există o posibilitate foarte mare să apară perioade în care temperaturile să fie sub -20°C. Statistica ne arată că în medie, în luna decembrie, se poate să avem un episod de viscol, iar în ianuarie şi februarie, vom cel puţin două viscole”, declara Flroinela Georgescu.