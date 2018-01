Pensii la dublu pentru politicieni

« Alte stiri din categoria National

Guvernul a devenit doar o anexă a intereselor politicienilor. Un exemplu o reprezintă ordonanţele date succesiv, la sfârşitulanului trecut, pentru a reglementa cumulul pensiilor de serviciu (speciale) cu cele de stat (de asigurări sociale).

Pensiile din sistemul public urmau să nu mai poată fi cumulate, de la 1 ianuarie 2018, cu pensiile de serviciu. Regula a fost stabilită de Guvern prin ordonanţă de urgenţă la sfârşitul anului trecut, însă câteva zile mai târziu a fost eliminată, tot prin ordonanţă de urgenţă, înainte ca regula să fie pusă în practică.

În sistemul public, românii pot obţine următoarele cinci tipuri de pensie, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate şi pensia de urmaş. Acestea sunt categoriile generale de pensii, la care are „vocaţie” orice român, de la caz la caz, dacă îndeplineşte criteriile de acordare. În plus faţă de acestea, mai sunt şi pensiile de serviciu, cele reglementate prin alte acte normative şi pe care le pot primi numai cei care au avut anumite funcţii în câmpul muncii (senatorii şi deputaţii, militarii etc.).

Prin Ordonanţa de urgenţă 103 din 2017, mai multe modificări au fost făcute la Legea pensiilor publice. Printre acestea se afla şi punctarea ideii că pensiile de serviciu nu se mai puteau cumula, de la 1 ianuarie 2018, cu pensiile din sistemul public. „Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulată cu o pensie de serviciu/indemnizaţie pentru limită de vârstă reglementate de legi cu caracter special”, scria în documentul publicat. Explicaţia Executivului pentru interzicerea acestui cumul fusese ideea că nu pot fi plătite din buget, de mai multe ori, sume de bani care sunt acordate, de fapt, pentru acelaşi lucru - bătrâneţe şi boală. „Ţinând seama de faptul că pensia din sistemul public de pensii se acordă pentru a acoperi riscurile asigurate prevăzute în mod expres, respectiv bătrâneţea şi boala, nu se justifică posibilitatea de a încasa două pensii din acelaşi sistem şi nici de a încasa o pensie din sistemul public şi o pensie de serviciu, situaţie în care riscul ar fi acoperit de două ori, pentru aceeaşi perioadă de contribuţie, fapt ce trebuie reglementat în mod expres”, scria în motivaţia ce a stat la baza interzicerii cumulului.

Totuşi, prevederea a fost eliminată înainte să se aplice efectiv, după apariţia Ordonanţei de Urgenţă 116 din ultimele zile ale anului 2017, favorizând astfel politicienii care pot încasa atât pensiile speciale, cât şi pe cele de asigurări de sănătate.